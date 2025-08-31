多くの命救った 3000回の講演

皆さんは、岡山市在住の竹内昌彦さんをご存知でしょうか？生後間もなく右目を失明、さらには小学生のときに左目を失明し、これまで70年以上にわたって目の全く見えない人生を歩んできました。

【画像を見る】パラリンピック金メダルを掛けた竹内さん 支えた父と兄

そんな竹内さんのライフワークとも言えるのが「講演」です。これまで30年間で3000回近くの講演を行い、悩める多くの人たちを救ってきました。

小学生時代の壮絶ないじめ、青年期の大きな挫折、幼き長男の死...多くの苦難を乗り越えた竹内さんから紡ぎ出される言葉は、今を生きる人たちの心に響きます。



「死ななくてよかった」「その言葉で命を救われた」「生きる勇気をもらった」...9月10日の「自殺予防週間」を前に、今を生きる人たちの励みになればと、竹内さんの言葉・人生を9回シリーズで配信します。



（※昨年夏に配信した記事を再掲しています）



【第1話】「自殺するな 逃げてもいいから 死なずに待て」

【第2話】「これまで3回死にたいと...でも生きててよかった」

【第3話】「いじめで死ぬくらいなら...大騒ぎして周りに訴えろ」

【第4話】「こんな子が生まれたことが不幸...踏切へ何度も行った」

壮絶ないじめを克服 パラリンピックで獲得した金メダル

小学生時代に「目が見えない」というだけで、石を投げられ、給食にゴミを入れられるなど激しいいじめに遭いながらも、持ち前の負けん気の強さで克服した竹内さん。そんな竹内さんをどんな時でも支えてくれていたのは、両親でした。



障害のある子どもを、家の中に閉じ込めるようなこともあった時代。それでも両親は、竹内さんを「優秀な兄」と同じように育ててくれたといいます【画像②】。

そんな両親を「安心させたい」と思っていた竹内さん。そのチャンスは高校2年生の時に訪れました。



竹内さんは1964年、東京オリンピックの年に、パラリンピック「盲人卓球競技」で日本代表に選出され出場。そして大会で金メダルを獲得したのです【画像③】。

「竹内昌彦、ばんざーい！」厳しく寡黙な父が3回叫んだ

しかしこのとき、メダル以上に心に残る出来事がありました。



（竹内 昌彦さん）

「パラリンピックに出発する日のことだった。岡山駅に大勢見送りが来てくれた中に、父も母もいたよ」

「父親はおとなしい男で、何も言わなかった。そんな無口な父がね、ベルが鳴り終わって、いよいよ電車が動き出したそのときになって、デッキに立っている私に向かって、あのおとなしい父がいきなり大きな声を張り上げたんですよ」



「『竹内昌彦、ばんざーい』ってね。あの父親が3回も叫んだ。いやびっくりした、でも嬉しかったよ」。

「父親の勝利宣言のバンザイ」

「あれ、父に言わせるとね、自分の息子がたった8歳、こんなチビで目が見えなくなった。でも自分は、きょうこの日まで時間の許す限り、腕によりをかけてこの子を鍛えた」

「その子は、いつの間にか自分より遥かに大きくなって、こんなに大勢の人に見送られて、今東京へ出発していく。この目の見えん子を、私がここまで大きゅうした。この子を育ててよかった」



「あれこそ、重い障害を背負った我が子を育て上げた、父親の子育ての勝利宣言のバンザイ以外の何物でもない」

「お父さんありがとう、お父さんのおかげで、こんな体をもろうて東京に行ける。ありがとう、お父さんって。下を見て涙をこらえて、そうつぶやくのがやっとだった」



「私はね、そんないい親に恵まれたんですよ」

互いを思う家族の気持ち 竹内さんの心の支えに

普段は、厳しく寡黙だった父が、駅で大声でバンザイの声を上げてくれた。。。その姿は、兄の和彦さんにとっても信じられなかったといいます。



（竹内昌彦さんの兄 和彦さん【画像⑨】）

「子供優先のね...キツいんだけど、子供のためには何でもするというような感じの父親でしたね」

「私には想像できないですね、駅で『竹内昌彦、バンザイ』なんて言ったことがね。普通ならあんまりそういうことしない人なのにね。やっぱり嬉しかったのかもしれないですね」



その兄・和彦さんは、東京の大手電機メーカーを退職後、岡山に帰り、今は視覚障害者を支援する活動をしています。



互いを思う家族の気持ちが、懸命に生きる竹内さんの支えになったのです。

思うようにいかない人生「ぼやいても始まらん、全力でやってみ」

（竹内 昌彦さん 小学校での講演より）

「行きたい高校や大学に受からん、好きな人に振られる。やりたい仕事に就けないとか、いろいろあるわの」



「そのときにいいか、ぼやいても始まらんのよ。私も目が見えん人生をもろた。つまらん。でも、ぼやいても目は治らなんだよ。その場所で力いっぱいやるしかなかった」

「だからみんなも、面白のうてぼやく前に、全力でやってみ。必ずその仕事の面白さが見つかり、生きがいが見つかり、人が認めてくれるよ。そこに幸せへの入口がある」

（講演を聞いた小学6年生）

「これから多分、人生いろんなことがあると思うけど、強く生きていきたいなと思います」



「まず『力いっぱい頑張ってみる』っていう言葉が一番心に残って、僕もそれを実行していきたいと思いました」

目の見えない人生を切り開き、そののちに結婚をし、教員になった竹内さん。しかし、その後待ち受けていたのは、更なる試練でした。それは、生まれてきてくれた最愛の長男の死でした。



次回【第6話】「元気な体をもろたくせに、簡単に首を吊るやつが許せん」に続きます。



【第1話】「自殺するな 逃げてもいいから 死なずに待て」

【第2話】「これまで3回死にたいと...でも生きててよかった」

【第3話】「いじめで死ぬくらいなら...大騒ぎして周りに訴えろ」

【第4話】「こんな子が生まれたことが不幸...踏切へ何度も行った」

※竹内昌彦さんが理事長を務める、手術さえすれば目が治る子どもたちを支援する「ヒカリカナタ基金」はこちらです。https://www.hikarikanata.com/