◆日本海リーグ 富山５―４石川（３１日、富山市民）

富山ＧＲＮサンダーバーズは、５―４で石川ミリオンスターズに９回サヨナラ勝ちを決めた。９回２死満塁で、７番・境勇惺左翼手（１９）が右前安打を放って劇的勝利。試合後のヒーローインタビューで、境は「前の打席で凡退していたので、なんとか１本打ちたかった。最高です」と満面の笑顔を浮かべた。

勝利に貢献したのが、プロ注目の１番・幌村黛汰中堅手（だいた、２１）で、この日は２盗塁をマーク。３回は四球で出塁すると、俊足を発揮して盗塁に成功。内野ゴロで三塁に進んだ後は、中飛で悠々と生還した。後期は通算１３盗塁とリーグトップをキープ。幌村は「スタートが上手く切れれば、セーフだと思っている。全集中です」と自信を持つ。

北海道出身で、新潟県の帝京長岡高に進学。卒業後は社会人野球のＩＭＦバンディッツ富山でプレーしてきたが、試合数も多く、スカウトの注目度の高い独立リーグに今春から加入を決意した。俊足、巧打を期待され、今季はリーグ開幕から１番打者に抜擢。打率も３割２分８厘をマークし、ＮＰＢのスカウトからも期待されている。

母の由香さんは、未来富山高の寮母を勤めており、今夏の甲子園にも帯同して選手を支えた。「寮では、朝晩とご飯を作る量がケタ違いだそうです。甲子園でも大変だったそうですが、みんなで行けて楽しかったと言っていました」と話す。

今季の目標は盗塁王を獲得し、ＮＰＢ入りを果たすこと。「塁に出れば常に盗塁を狙っている。なんとしてでも、ＮＰＢ入りを決めて活躍したい」と幌村。大きな目標に向け、リーグ終盤へラストスパートを誓う。（中田 康博）