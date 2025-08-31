多くの命救った 3000回の講演

皆さんは、岡山市在住の竹内昌彦さんをご存知でしょうか。生後間もなく右目を失明、さらには小学生のときに左目を失明し、これまで70年以上にわたって目の全く見えない人生を歩んできました。

【画像を見る】6歳で亡くなった長男・健吾さん

そんな竹内さんのライフワークとも言えるのが「講演」です。これまで30年間で3000回近くの講演を行い、悩める多くの人たちを救ってきました。

小学生時代の壮絶ないじめ、青年期の大きな挫折、幼き長男の死...多くの苦難を乗り越えた竹内さんから紡ぎ出される言葉は、今を生きる人たちの心に響きます。



「死ななくてよかった」「その言葉で命を救われた」「生きる勇気をもらった」...9月10日の「自殺予防週間」を前に、今を生きる人たちの励みになればと、竹内さんの言葉・人生を9回シリーズで配信します。



（※昨年夏に配信した記事を再掲しています）



長男・健吾さん 7歳の誕生日目前に亡くなった

目が見えないというだけで、激しいいじめに遭った小学生時代。それでも持ち前の負けん気の強さで竹内さんは克服しました。



8歳のときに完全に失明し、思春期には一度は将来に絶望しながらも、家族の支えもあり、自らの生きる道を切り開いてきました。



その後結婚をし、盲学校の教員になった竹内さん。しかし、その後待ち受けていたのは、更なる試練でした。

岡山市中区の東山墓地【画像②③】。ここに1人の少年が眠ります。竹内 健吾さんです。



7歳の誕生日を目前にして、亡くなりました。竹内さんの長男です。

「いつまでも寝たきりだった」重度の脳性小児麻痺だった長男・健吾さん

（竹内昌彦さん 講演より）

「私、教師になりましたよ。幸せな結婚もしましたよ。でもそこに人生で一番悲しいことが待ってた。それは、最初に生まれた男の子が、重い、重い脳性小児麻痺という病気だったということです」【画像⑤】



「いつまでたっても寝たきりでした。いつまでたっても言葉一つでなかった」

病気が分かったのは、生後8ヶ月のことでした。首が座らず、寝返りも打たない。病院で「重度の脳性小児麻痺」であることが告げられます。



6歳になり、保育園から障害児施設へ。会えるのは週末だけでした。息子の病気が回復することだけを竹内さんは必死で祈りました。

「あいつのために命を捨ててもいい」

竹内さんは、その時のことを、振り絞るように一つ一つ言葉を選びながら振り返ります。



（竹内昌彦さん）

「親になったなと思ったんですよ、本当の。つまり・・・」



「僕の目を治すために、親は目をくれると言った。だから・・・」



「あいつの体を治すために、命を捨ててもいいと、真剣に言えたから『親になったな』と思うたですよね」



「その時に、『俺も一人前の親になれた』という手応えはあったんですよ」

長男・健吾さんとの別れ

健吾さんも懸命に生きました。しかし、家族との別れのときは迫っていました。



7歳になる直前に肺炎にかかり、病院に緊急入院。容体は戻ることなく、そのまま息を引き取りました。



家族で過ごしたわずかな時間。6年11ヶ月という短い生涯を閉じました。

「元気な体をもろたくせに、簡単に首を吊るやつが許せん」

（竹内昌彦さん 講演より）

「あの子は7歳で、肺炎を起こして死んでしもうたですよ。一度も自分も足で歩けなかった。言いたかったろうに、一度もちゃんと『お母ちゃん』とも言えなかった」



「同じように人間の子供に生まれてきてね、人生って不公平ですよ。苦しい酸素テントの中にいて、このふがいない親父を見つけて、あの子は顔いっぱいに喜んで、それが最後でしたよ」

「あの子はあんな体でも、一生懸命生きようとしたんですよ。だから、元気な体をもろたくせに、簡単に首を吊るやつが、私は許せんのですよ」



「元気な体をもらえたことが、それだけでもどんなにありがたいことか、幸運なことか、それをまずみんな噛みしめてほしいんですよ」

最愛の息子を失った悲しみ。その悲しみを救ってくれたのも、また息子の存在でした。



【第7話】【第8話】【第9話】は、あす（9月1日）配信します。

※竹内昌彦さんが理事長を務める、手術さえすれば目が治る子どもたちを支援する「ヒカリカナタ基金」はこちらです。https://www.hikarikanata.com/