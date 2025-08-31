毎夏恒例の日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」で、１０５キロのチャリティーマラソンを完走したＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・横山裕が３１日、同局系「Ｇｏｌｄｅｎ ＳｉｘＴＯＮＥＳ」（日曜・後９時）に出演。ゴールした瞬間のポーズが「マツケンサンバ」のポーズだったことを明かした。

車いすでスタジオに入り、後輩のＳｉｘＴＯＮＥＳに迎えられた横山は、感謝のコメントをした直後に「あれ、見た？」とメンバーに問いかけ。「やったよ。（松村）北斗くんに言われたからやん。マツケンサンバでゴールしてくださいって言ったから」と言い出した。

以前共演した番組で「マツケンサンバ」を踊りながら数を数えるゲームで、あまりに下手だった横山に対し、松村がチャリティーマラソンでは決めポーズでゴールするようリクエスト。約束を思い出したのは「国技館着いてゴールテープ見えた時」とギリギリだったが、約束は守った。

松村は「めっちゃうれしかったんですけど、知らない人が多すぎると思う」と約束した経緯を説明した上で「（約束を）我々も忘れてた」とポロリ。それまで疲労からか弱々しい声だった横山は、ひときわ大きな声で「なんで忘れてんねん！」と突っ込んでいた。

ゴールの際、横山はＳｉｘＴＯＮＥＳのメンバーを探し、いたと思って見ていたのは「三代目（Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ）のＥＬＬＹくん」とまさかの勘違い。森本慎太郎と勘違いしたまま、ポーズをアピールしていたと話して笑わせた。