中国・上海協力機構（ＳＣＯ）地域経済・貿易協力モデル区にある中国ＳＣＯ経済貿易学院。（青島＝新華社配信）

【新華社青島8月31日】中国山東省青島市の中国・上海協力機構（SCO）地域経済・貿易協力モデル区はここ数年、相互学習の理念に基づき、商業・観光・文化が多元的に融合する交流発展センターの整備に取り組んできた。モデル区はSCO関係国と文化、教育などの分野で協力を進め「SCO文化・観光都市」の建設を後押ししている。

中国SCO経済貿易学院の鄭師（てい・し）院長によると、学院は各関係国の国情や国際ルールに通じた経済・貿易関連の革新的人材を育成し、協力の新たな未来を切り開いている。これまでに305回開催した経済、貿易、貧困支援に関する研修には2万1千人余りが参加。多国間経済・貿易協力に向けた重要なプラットフォームとなっている。

中国・上海協力機構（ＳＣＯ）地域経済・貿易協力モデル区にある青島・上合之珠国際博覧センター。（青島＝新華社配信）

また、青島・上合之珠国際博覧センター（青島SCODAパール国際エキスポセンター）は、中国SCO地域経済・貿易協力大会やSCO産業・サプライチェーンフォーラム、SCO国際投資貿易博覧会など重要な国際イベントの主催や共催を担い、会議や展示会、展示販売、ビジネスサービスなどの機能を併せ持つ全国初のSCO関係国向け文化体験拠点となった。

モデル区の担当者によると、モデル区はSCOの枠組み内で国際的な影響力を持つ文化・観光ブランド「SCOの夏」シリーズのイベントにも力を入れている。2024年のシーズンは異文化対話や観光業の発展、若者交流などの分野で計20種類以上、100回のイベントを開催。主要イベントの一つ「SCOの夏」カーニバルには約8万4千人が訪れた。（記者/王凱）