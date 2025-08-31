FRUITS ZIPPERが、YouTube企画『ふるっぱー3分TV（仮）』の11回目として、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われたイベントの密着映像を公開した。

■メンバーの仲川瑠夏と真中まなを中心に撮影を敢行

『ふるっぱー3分TV（仮）』は、毎回2人のメンバーが3分の撮れ高を作ることを目標に、仕事の舞台裏でカメラを回すが、結局いつも3分を超えてしまう（かもしれない）――という人気企画。毎週日曜日（さんDAY）の15（さん）時に投稿することを目標としている。

今回は、メンバーの仲川瑠夏と真中まなを中心に『TOMAKOMAI MIRAI FEST 2025』× ファイターズ 超夏祭りにて撮影を敢行。日本ハムファイターズのユニフォーム衣装を着用して、球場内でテンションが上がる、ふるっぱーの姿が楽しめる。

当日披露された、新曲「ピポパポ」のライブ映像も公開中だ。

■本編動画冒頭で、しきりに前髪を気にする櫻井優衣がかわいいと評判に

なお、動画の冒頭では、今回のイベントで始球式を任されたメンバーの櫻井優衣がフィーチャーされているが、動画を自撮りしながら、しきりに前髪のコンディションを気にし続けている櫻井の様子が、あまりにもかわいすぎると大評判に。このシーンは、今回の動画のティザー映像として公開され、本編動画のサムネイルにも採用されている。なお、櫻井は、この一連のシーンが本編で使われるとはまったく思っていなかったそうだ。