2025年9月1日（月）から10月13日（月・祝）まで、『ANAクラウンプラザホテル千歳』にて『スイーツ＆ランチブッフェ 抹茶とピンク』が開催されます。

画像：ANAクラウンプラザホテル千歳

新茶の時期を経て熟成された抹茶は、秋になるとまろやかな味わいに変化し、甘みと旨みが一層引き立ちます。今回のブッフェでは、まさに旬を迎える抹茶をふんだんに用い、香り豊かな抹茶と可憐なピンクの彩りが並ぶスイーツとランチを楽しむことができます。

画像：ANAクラウンプラザホテル千歳

スイーツには、抹茶と濃厚なクリームチーズを贅沢に合わせた『抹茶のチーズケーキ』、フランスの銘菓オペラを抹茶とゆずの皮で和風にアレンジした『抹茶のオペラ ゆず風味』、紫蘇を練り込んだ香り豊かなフランボワーズムースに抹茶のシャンティクリームを重ねた愛らしい『フランボワーズムースと抹茶のクリームのミニパフェ しそ風味』など、多彩なメニューが揃います。

画像：ANAクラウンプラザホテル千歳

お料理は、抹茶を取り入れてアレンジした世界各国のメニューがずらり。オープンキッチンでは、揚げたての天ぷらを抹茶塩で味わった後、出汁を注いでだし茶漬けとしても楽しめる一品が登場します。

画像：ANAクラウンプラザホテル千歳

さらに、抹茶とチーズを組み合わせ、青のりで香りのアクセントを添えた『抹茶チーズと青のりのカルボナーラ』など、和洋多彩な味わいを楽しむことができますよ！

詳細情報

スイーツ＆ランチブッフェ 抹茶とピンク

開催期間：2025年9月1日（月）～10月13日（月・祝）

開催場所：ANAクラウンプラザホテル千歳 ウィング棟1階 オールデイダイニング ハスカップ ザ・ガーデン

営業時間：11:30～14:30

料金：【大人】3,200円【小学生】1,600円【幼児（3歳以上の未就学児）】600円

電話番号：0123-40-2072

※記載内容は、予告なく変更する場合があります。

※写真はイメージです。

北海道Likers編集部のひとこと

なんだか夏の疲れが出てくるこの時期、美味しいスイーツで自分を甘やかしたくなりませんか？

季節の変わり目に、頑張った自分への“ご褒美時間”を過ごしに、ふらっと千歳まで足を運んでみるのも良いかもしれませんね。

文／北海道Likers

【画像・参考】ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 まろやかさを増す“秋の抹茶”と可憐なピンク見た目も味わいもときめく、大人可愛いスイーツ＆ランチブッフェ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。