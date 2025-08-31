◆侍ジャパンＵ―１８壮行試合 大学日本代表８―１高校日本代表（３１日・沖縄セルラースタジアム那覇）

高校日本代表が大学日本代表に１―８で完敗した。

先発の健大高崎・下重賢慎投手（３年）が２回１死から、明大の小島大河捕手（４年）にソロ本塁打を放たれた。２番手で出場した大阪桐蔭の中野大虎投手（３年）が４回に無死満塁のピンチを招き、二ゴロと左翼への犠飛で２点を失った。大阪桐蔭・西谷浩一監督が見守る中での登板だったが、粘りきれなかった。

５回には高校日本代表が反撃した。関東第一の坂本慎太郎右翼手（３年）が内野安打で出塁し、１死二塁で明徳義塾の藤森海斗捕手（３年）が中前適時打を放ち、１点を返した。

しかし、７回にマウンドへ上がった坂本が２本の長打を浴び、さらに４点を献上。１―７で迎えた９回には、最速１５８キロの健大高崎・石垣元気が登板。最速１５３キロのストレートに場内はどよめくも、２死から左翼線、右翼線へ立て続けに二塁打を浴び、１点を失った。

７安打と何度も出塁したものの、本塁が遠く反撃は１点止まり。Ｕ―１８本戦を目前に、日の丸を背負った高校生たちは、先輩たちから良い刺激を受けた。