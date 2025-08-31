お出かけ服、何着る？【グローバルワーク】大人が真似したい「きれいめコーデ」

きれいめ派の大人女性が休日のお出かけコーデに取り入れるなら、程よいリラックス感と上品見えのバランスが良いアイテムがぴったりかも。そこで今回は【グローバルワーク】のスカートやオールインワンを使った「きれいめコーデ」をご紹介。真似するだけでおしゃれ度がぐんとアップしそうだから、ぜひチェックして。

リラックス感と上品さを両立するコーデ

縦ラインを強調するプリーツと裾のティアードデザインが上品で華やかな、大人に似合うスカートコーデ。フェミニンに寄りやすいアイテムもダークなモノトーンのコーデにまとめることで、落ち着いた雰囲気に。透け感のあるメッシュニットを重ねれば、抜け感ときちんと感を両立できそう。

色味とシルエットで魅せる大人のオールインワンコーデ

清涼感のあるリネンライクな素材のオールインワン。切り替え位置にギャザーを取り入れた、ボリューム感のあるシルエットが魅力です。落ち着いた色味とゆったりと余裕のあるシルエットで、抜け感のある大人コーデを楽しめそう。シンプルなぶん、インナーや小物次第できれいめからカジュアルまで着まわせるのも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M