出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール」を運営するアイベック（福岡市）が、成人男女を対象とした「男女の友情」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

遊ぶ場所によっては「デートを意識」か

調査は2025年6月16日、成人の男性・女性を対象に、インターネットリサーチで実施。計200人（男女各100人）から有効回答を得ています。

まず、全回答者に「男女の友情は成立すると思うか」を聞いたところ、「はい（成立する）」と答えた人が全体の約6割を占めました。男女の友情を信じており、異性と友達になれるタイプの人は少なくないことが分かります。

ただし男女別では、男性57人、女性64人となり、男性の方が「男女の友情に否定的」な回答がやや多い結果に。これについて、同社は「男性には『相手を手に入れたい』という狩猟本能が備わっているため、異性との友情は成立しないと考えやすいのかもしれません」と分析しています。

「恋愛感情を抱いていない異性の友達がいるか」についても聞くと、「はい（いる）」と答えた男性が50人、女性が63人となり、女性の方が「いる」人が多くなっています。考え方の違いや本能によって、性別で差が表れた可能性がありそうです。

「異性の友達がいる」と回答した人（男女計113人）に「異性の友達を好きになったことはあるか」を聞いたところ、「はい（ある）」と回答した男性は約7割、女性は約4割となりました。同社は「男女の友情は成立すると考えていても、相手に恋心が芽生えてしまうことは少なくないことが分かります」とし、特に男性の割合が高かったことについて「異性間の友達関係を保つ難しさがうかがえました」とコメントしています。

また、全回答者に「異性の友達と恋愛の境界線はどこだと思うか」を聞いた結果、最多回答は男女ともに「複数人で遊ぶまで」（男女各37人）となりました。異性と2人きりで会うと、場所によってはデートを意識してしまうことがあることから、「複数人で遊ぶまで」を境界線と考える人が多い可能性が考えられます。

一方で、「2人きりで会うまで」（男性23人、女性25人）、「軽いスキンシップをとるまで」（男性25人、女性20人）という回答も少なくないことも明らかになっています。

調査結果を受けて、同社は「人によって異性の友達と恋愛の境界線は異なるので、友情を保つにはしっかりお互いの認識を合わせることが必要でしょう」とコメントを寄せています。

永遠のテーマともいえる「男女の友情」。あなたは成立すると思いますか？ それとも……？