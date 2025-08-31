日本テレビ「Golden SixTONES」（後9・00）が31日に生放送された。「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（30日後6・30〜31日後8・54）で「24時間マラソン」を完走した直後のSUPER EIGHTの横山裕（44）が生出演し、合宿中に体重が4キロ落ちていたことを告白した。

走行距離105キロを見事完走した横山。スタッフに車いすを押されながら白Tシャツ、黒の短パン、サンダル姿で登場し、すぐに田中樹らが近づき、支えながらイスへと誘導した。

今回の24時間マラソンを振り返る中で、休憩所での差し入れの話となり「走ってて、おなか空くんですか?」と質問が飛んだ。横山は「おなか空かへんよ。固形物が食べられへんから」とし「だからプロのトレーナーの方は、どんだけ体重維持するか」と体重管理に注意を払っていたという。

また「合宿やった時に、俺4キロ落ちちゃったの」と明かして驚かせた。合宿中に体重が減ったこともあり「足とかいろいろつっちゃって」と影響があったため「今回は体重維持を目指して。だからリーダー（城島茂）とか（森本）慎太郎、それを調べてくれて差し入れてくれた」と振り返った。