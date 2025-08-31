《新作》こりゃ眼福だぁーーーーッ！！【コストコ】食べ過ぎ注意♡「大容量スイーツ」

お腹も心も満たしてくれそうな【コストコ】の「大容量スイーツ」。心ときめくおやつタイムが楽しめそうな、断面やフォルムが映える眼福級の新作が登場しました。パーティーシーンも賑わせてくれる予感です。今回は2種類セットのロールケーキ、食べやすいサイズ感のベニエといった、食べ過ぎ注意な新作スイーツをご紹介します。

生地とクリームの色味が映える「米粉のスイスロール イチゴ & チョコ」

イチゴとチョコの2種類を味わえるスイスロール。生地とクリームの色味が映えるおしゃれな断面が、食卓に華やかさを添えてくれそうです。1パック1,090gも入った大容量で、パーティーのデザートに出しても喜ばれそう。食べ比べが楽しめるのも嬉しいポイントです。

イチゴ味は果肉入りの贅沢仕様！

「米粉のスイスロール イチゴ & チョコ」は、厚みのある生地で何重にも巻かれているのが魅力。ほどよい食べ応えも感じられそうです。@hirokostyle33さんによると、プレーンの生地には「いちごソースと、小さ～い果肉」が入っているそう。「しっかり甘い」とのことなので、甘党さんは見逃せません！

気軽に食べられそうな「ベニエ ココアヘーゼル / パッションフルーツ」

コロンとしたフォルムが映える可愛らしいベニエ。1パックに25個も入った大容量で、シェアやストックにも向いています。ワンハンドで手軽に食べられるサイズ感のベニエは、休憩がてら味わうおやつにちょうど良さそう。

モチモチな食感が楽しめる！

「ベニエ ココアヘーゼル / パッションフルーツ」を、@hirokostyle33さんは「モチモチしていて、大好きこの食感‪」と絶賛。シンプルながらほどよい満足感を与えてくれそうです。パッションフルーツは「爽やかな甘酸っぱさ」に仕上がっているとのことで、ココアヘーゼル味とバランス良く味わえば、あっという間に完食してしまうかも。

