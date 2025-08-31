日本テレビ「Golden SixTONES」（後9・00）が31日に生放送された。「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（30日後6・30〜31日後8・54）で「24時間マラソン」を完走した直後のSUPER EIGHTの横山裕（44）が生出演し、ゴールした瞬間に森本慎太郎（28）と見間違えていた人物を明かした。

ゴールする瞬間に松村北斗と約束していた「マツケンサンバポーズ」でゴールテープを切った横山。だが、感動の場面ということもあり「我々も忘れてました」とSixTONESメンバー。まさかの言葉に横山は「忘れんなよ!」と元気にツッコミを入れて笑いを誘った。

「でさぁ、これ（マツケンサンバポーズ）やった時にSixTONESめっちゃ探したんよ。おんのかなって」と約束を果たされたメンバーたちの反応が気になった。

周囲を見渡して「あ、おった!と思って。ずっとその人見てたんよ」と発見。しかし、見つめていた相手は「三代目（J SOUL BROTHERS）のELLYくん、ずっと見てて」と見間違えていた。これにはスタジオも爆笑に包まれた。

「誰と?」と聞かれると「慎太郎と間違えてた」と明かし「俺、視力がそんなよくないから。ずっと三代目のELLYくんに…」とマツケンサンバポーズをアピールしていたことを振り返った。