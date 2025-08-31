◇セ・リーグ 中日0―2DeNA（2025年8月31日 横浜）

中日はDeNAの先発・藤浪に7回零封され、NPB復帰後初勝利を献上。チームの連勝は4で止まった。

連勝中という勢いに乗りたかった一戦。前日、井上監督が「左打者が主になると思う」と話していた通り、藤浪に対して左打者8人をスタメン起用した。

4回。先頭・岡林の投手強襲内野安打などで1死一、二塁としたが、ボスラーが中飛、板山が空振り三振。5回には大島、ロドリゲスが2者連続四球で無死一、二塁としたが、後続が倒れた。

井上監督は試合後、藤浪について言及。「左を並べたことに、俺の中で悔いはない。みんなで戦う、意気に感じて出てもらって、樋口や大島、板山。零封という形となったが、チャンスをつくるという形はできて、そこで一本出せなかったことが今日の敗因」と振り返った。続けて、指揮官は「ロドリゲスだけ右打者を出したが、ロドリゲスだけに凄いボールが、ということもないし。“右を出せるか”と言っているわけではなく、左を並べた方がいいだろうという俺の判断でやったこと」と説明した。

チームの連勝が止まり、指揮官は「チャンスはつくったし、お手上げというわけではないと思うし、誰が投げようが敗戦は痛い。痛いけども、俺の中ではやるべきことはやった」と話した。