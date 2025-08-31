活動再開のME:I・TSUZUMI（海老原鼓）、ファンへ感謝「暖かく迎えてくれてありがとう」最新ショットも公開
【モデルプレス＝2025/08/31】8月31日、ME:I（ミーアイ）の公式X（旧Twitter）が更新された。同日、活動を再開することが発表されたTSUZUMI（海老原鼓）の投稿に反響が寄せられている。
【写真】TSUZUMI（海老原鼓）が公開した最新自撮り
同日に開催された「2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”」 への出演をもって活動を再開することとなったTSUZUMI。Xでは、衣装姿のオフショットとともに「ただいま！！暖かく迎えてくれてありがとう」とファンに感謝を伝え、「ほんとにほんとに幸せでした これからのME:Iにたくさん期待してください」と呼びかけた。
この投稿にファンからは「おかえりなさい！」「元気そうで嬉しい！」「戻ってきてくれてありがとう」と反響が寄せられている。
同グループは、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生し、2024年4月17日にデビュー。同年8月にTSUZUMIが適応障害のため長期活動休止へ、2025年3月29日にはCOCORO（加藤心）が体調不良で活動休止、2025年7月1日にはRAN（石井蘭）が精神的疲弊のため活動休止し、8人で活動を続けていた。（modelpress編集部）
