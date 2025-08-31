「阪神５−４巨人」（３１日、甲子園球場）

阪神の二塁手・中野が九回２死、一塁走者の浅野と交錯するアクシデント。ベンチへ引きあげ、そのまま植田と緊急交代した。

試合後、中野は報道陣に「大丈夫です」と答え、しっかりとした足どりでクラブハウスへと戻った。試合についても「ああいう展開で嫌な雰囲気の中で粘り強く攻撃をしていって、勝てたというのは良かったと思います」と語った。

アクシデントに甲子園は騒然となったが、中野交代直後に泉口を打ち取り試合終了。藤川監督も試合後の会見で、中野について触れ「大丈夫です。現状では問題ないという風に。最後会話もして、自分が『ナイスプレー』と。本当は植田なんですけど、そこでも『いや植田です』とちゃんと答えられていたので、大丈夫だと思います」と語った。

場面は九回２死満塁。三塁手・佐藤輝の二塁送球がそれ（記録は野選）、中野がバランスを崩し、滑り込んできた一走・浅野と激突する形となった。頭を押さえる様子もあり、担架も用意されたが、中野は自力歩行でベンチへ。甲子園が静寂に包まれる中、藤川監督が植田との交代を告げた。

その後、２死満塁で泉口の打球はその代わった植田のところへ。難なくさばき、ゲームセットとなった。