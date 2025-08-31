中国ＳＣＯ地域経済・貿易協力総合サービスプラットフォームの画面（スクリーンショット）。（青島＝新華社配信）

【新華社青島8月31日】中国山東省青島市の中国・上海協力機構（SCO）地域経済・貿易協力モデル区は2018年の設立発表以来、SCO関係国とデジタル・物流・金融・サービスなどを柱とする現代貿易協力と双方向の投資協力を持続的に進め、現代的な経済・貿易協力の発展に大きな成果を上げてきた。

中でも、青島国際エネルギー取引センターはモデル区が重点的に構築したエネルギーのデジタル取引プラットフォームで、エネルギー取引やサプライチェーンファイナンス、デジタル化サービスを主軸とし、会員数は500社（機関）を超える。中国SCO地域経済・貿易協力総合サービスプラットフォームもSCO関係国や「一帯一路」共同建設国との経済・貿易のさらなる円滑化を力強く支えている。

中国ＳＣＯ地域経済・貿易協力モデル区で開かれた２０２５ＳＣＯ国際投資貿易博覧会。（青島＝新華社配信）

企業が集積する双方向投資協力センターも設立し、物流や商業・貿易、金融などの現代サービス業を基盤に、スマート家電や機械製造、電子情報などの製造業を重点とする産業の海外展開の枠組を構築。家電大手の海爾集団（ハイアール）による卡奥斯（コスモ）工業インターネットエコパーク、衛星関連企業の青島上合航天科技による上合航天産業パークなど一連の重点産業プロジェクトも稼働し、SCO関係国や「一帯一路」共同建設国との産業協力の場を大きく広げた。この6年間のモデル区のSCO関係国との貿易総額は260億7千万元（1元＝約21円）で、年平均56％増加した。

SCOキャピタルポートやSCOベンチャーキャピタル・リスク投資拠点の整備も加速させ、山東港信期貨や国聯証券資産管理など金融機関70社余りを誘致。登録ファンドは321本、ファンド規模は259億元となり、SCO越境人民元サービスセンターの越境人民元決済業務は1080億元以上に上った。（記者/王凱）