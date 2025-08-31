無神経な幼馴染の“いじり”に、下した最後の決断｜ごめんで済むと思っている友人【ママリ】

長男・たつきとの幸せな日々を送るまりえ。しかし、その日常に影を落とすのは、幼馴染のさちこの存在だった。どんなに心ない言葉を浴びせても、最後は「ごめん」で片づけようとする。夫と笑い話にしてやり過ごしてきたものの、その「ごめん」が通じなくなる日は、刻一刻と近づいていた。『ごめんで済むと思っている友人』第5話をごらんください。

さちこから届いた抗議のLINE。しかし、育児に追われるまりえは、ただ既読をつけたまま返信しなかった。たかこの反撃を知り、彼女は悟る...さちこは変わらない。ならば、自分が変わればいい。もう相手にする時間はないと心に決め、まりえは新しい日常を歩き出す。

人のふり見てわが振り直せ

「ねぇ、さちこから、たかこにひどいこと言われたってLINEが来たんだけど、なんて返せばいいと思う？」



たつきの寝息を聞きながら、私はゆうすけにスマホを見せた。

画面を覗き込んだゆうすけは、眉をひそめて言う。



「いや、もう、何も言わなくていいんじゃない？」

「うん、私もそう思うんだけど…」



ゆうすけはスクロールしながら感心したように続けた。



「それにしても、たかこさん、よく指摘できたよな。なかなかできることじゃない」

「でもさ、これって私たちも気を付けなきゃだよね。言葉の選び方ひとつで、人を傷つけることってあるんだもん」



私の言葉に、ゆうすけは深く頷いた。



「そうだな。“人のふり見てわが振り直せ”って言うし、俺たちは気を付けよう」

何度も聞いた「ごめん」に、もう何も感じない

その時、さちこからLINEが届いた。



「ねぇ、なんで返信くれないの？ 私なんか悪いこと言った？ いつもちゃんと謝ってたし、冗談って分かってたよね？」

「ごめんって」



…また「ごめん」。



しかしその瞬間、たつきの「ふぇぇ…」という泣き声が響いた。お腹が空いたらしい。私はスマホをテーブルに置き、たつきのもとへ。結局、さちこへの返信は忘れてしまった。



学生の頃は、さちこの言葉に傷ついて、涙したこともあった。それでも“友だち”だと思ってきた。



けれど今は違う。

今の私が大事にしたいもの

今の私には、さちこのくだらないLINEに付き合っている暇なんてない。たつきを育てて、夫と協力して家事をして、自分の時間を少しでも楽しむこと。それが、今の私の日常だ。



さちこは、これからもこうやって、人を傷つけては、「ごめん」の一言で済ませて生きていくのだろうか。彼女は、きっと変わらない。そんなことを考えていると、スマホにたかこからのLINEが届いた。



「我慢の限界でさちこちゃんに言い返したの！」



その一文を見て、私は思わず笑ってしまった。来週、たかこと会う約束をしている。さちことたかこ、そして私。この3人の関係性は、きっとこれから変わっていくのだろう。でも、私は、それでいいと思っている。

あとがき：「ごめん」のその先へ

さちこの「ごめん」は、ついに既読スルーという結末を迎えましたね。子育てに奮闘するまりえにとって、無神経なやり取りに付き合う時間はもうありません。ゆうすけとの会話で、自分たちの言葉遣いを振り返るシーンは、読者の心にも響いたのではないでしょうか。人間関係の新しいフェーズへと進むまりえの決断に、多くの共感を覚えます。さちこは変わらないかもしれませんが、まりえは確かな一歩を踏み出しましたね。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）