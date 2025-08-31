ＢＴＳのジミン（２９）に浮上した、女優のソン・ダウン（３４）との交際説について、ジミンの所属事務所・ＢＩＧＨＩＴ ＭＵＳＩＣが３１日、現地メディアへ向けて公式コメントを発表したと、日刊スポーツなどが報じた。

これに先立ちソン・ダウンは２７日、自身のＳＮＳアカウントでジミンが映っている動画を公開。即時に削除したものの、ネット上では交際説が浮上し、物議を醸していた。

記事によるとＢＩＧＨＩＴ ＭＵＳＩＣは「ジミンのプライベートに関して、話題となっている相手を尊重し、これまでコメントを控えていた」と説明したという。そして「しかし、アーティストのプライベートを取り巻く複数の臆測記事により、事実とは違うデマが飛び交ったため、やむを得ず最小限の事実関係のみについてコメントする」と伝えたとした。

続けて「アーティスト（ジミン）と相手（ソン・ダウン）は数年前に交際していたが、現在は恋人関係ではない」「プライベートに関する無分別な臆測は、控えるようお願いする」「相手に被害をおよぼすような行為も、自制するよう切にお願いしたい」と明かし、交際疑惑について終止符を打ったとした。