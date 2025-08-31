「AmazonスマイルSALE」なら26%OFF→【クローム】バックパックがお得に買える
→9/4(木)23：59まで開催中のAmazon【スマイルSALE】えりすぐりアイテムを一挙見せ
【クローム】バックパックが「AmazonスマイルSALE」26%OFFはお得すぎ
※以下の商品情報は2025年8月31日0時現在のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください。
■クローム バックパック VOLCAN 35L PACK
Amazonセール特価：1万4052円(26%OFF)
質実剛健なボックスシェイプとフルオープン構造の収納のしやすさが特徴的なVOLCAN 35L PACK。35Lと大容量で高い耐水性を誇るボディは、歴代VOLCANの中でも最軽量。都市に生きる若者の意見をふんだんに吸収し誕生したVOLCAN 35L PACKは、高い収納力、荷物の取り出しやすさ、背負いやすさ、高い耐水性、長く使える耐久性。
■ラコステ 公式 配色ボーダーリブニット鹿の子地ポロシャツ
Amazonセール特価：1万472円(20%OFF)
襟と袖の配色ボーダリブニットが際立つストレッチポロシャツ。ナチュラルな風合いに伸縮性を備えるストレッチコットン鹿の子素材、ベーシックなポロシャツデザインを襟と袖の配色リブニットでアレンジ。シンプルながらもクラシックなスポーツテイストを演出するラコステらしい表情。
■ディーゼル メンズ Tシャツ
Amazonセール特価：7623円(10%OFF)
胸元のワンポイントがアクセントになったTシャツ。遊び心溢れる、ユニークなダブルロゴのプリントデザインが特徴です。また、レギュラーフィットのシンプルなデザインのため、着回しの効くアイテム。
■Oakley サングラス 0OO9349 LATCH
Amazonセール特価：1万6033円(45%OFF)
スケートボード界とのコラボで生まれたこのデザインは、定番のキーホールブリッジと円いレンズが描くカーブに、スーパーアスリートの影響がうかがわれます。加えてシャツにクリップ止めできる画期的なピースを配した。
■レイバン サングラス
Amazonセール特価：1万4136円(48%OFF)
メタルフロントリベットや尖ったテンプルなど、Ray-Banクラシックのあらゆる要素を持つRB4260Dは、究極の日常スタイル。軽量でかけやすいサングラス、単色、グラデーション、偏光レンズなど、クラシックやコンテンポラリーのさまざまな色からセレクトできる。
