彼女と「親子と思われたくない」55歳が努力していること｜28歳年上の人を好きになりました。【ママリ】

過去に配信し反響があったものを再編成しています。この記事では、年の差恋愛を描く漫画シリーズの試し読み企画として、倉間さん作『28歳年上の人を好きになりました。』番外編をお届けします。※この作品は続編『28歳年上の人を好きになりましたが。』の序章となるお話です

彼氏に振られ傷心状態の美咲さんが出会ったのは、28歳年上のおじさんでした。共に時間を過ごすうちに、少しずつ彼に惹かれていき...。倉間さんによる年の差をテーマにした恋愛ストーリーです。恋人同士になった2人の幸せいっぱいエピソードをお送りします。

年齢の差は関係ないとはいえ、やはり筋力や容姿の老いは止められません。美咲さんの隣を歩いていても親子と思われないよう、高木さんは鍛えているのです。



また、かわいく若い彼女を自慢したい気持ちもありました。このような見栄の張り方はすてきですよね。

