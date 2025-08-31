「ＤｅＮＡ２−０中日」（３１日、横浜スタジアム）

ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が移籍後２度目の先発で、７回４安打無失点３四死球９奪三振と好投。２０２２年９月２３日の広島戦以来、１０７３日ぶりのＮＰＢ白星を手にした。

藤浪対策で再び左打者８人を並べた中日に対し、３回まで完全投球。初回を投げ終え、ＮＰＢ通算１０００投球回（３７３人目）を達成した。

四回以降は毎回ピンチの連続だったが、粘りの投球。ピンチ脱出のたびに雄たけびをあげ、気迫で乗り切った。

藤浪はヒーローインタビューで「素直に嬉しい。横浜のファンの前で勝ったのが嬉しいです」と第一声。ハマの藤浪として本拠地初登板で結果を残し、ファンの大歓声を浴びた。

「余計なことを考えず、目の前の打者だけ１イニング１イニング重ねていった。何とか粘れてよかったです」と振り返り「苦しい場面はあったが、ああいうところは自分もマウンド上で楽しめていた。ああいう場面を抑えてこそプロ野球の醍醐味、一番楽しいところ。見ててお客さんも楽しいところだと思うので、しっかり抑えられて、粘れてよかったと思う」と胸を張った。

この日は大阪桐蔭の後輩、松尾とのバッテリー。「前のトバさん（戸柱）もそうですし、きょうの汐恩もそうだが、すごく自分のことを引っ張ってくれていろいろ助けてくれて。汐恩も自分の１０個下とは思えないぐらいしっかりしてて。メチャクチャ引っ張ってくれてすごく助かりました」と感謝。それを聞いたベンチの松尾がお立ち台に向かってＶサインする姿がビジョンに映り、大きな歓声に包まれた。

最後にファンへのメッセージを求められ「後半からの加入なんで。もうどんな形でもチームに貢献できればと思ってます。なんでもやりますし、どんな形でも一生懸命腕を振るのでこれからも応援宜しくお願いします」と話した。