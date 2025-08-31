¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¹â¶¶³¤¿Í¤Î»×¤¤¤ò·Ñ¤¤¤À¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¸«»ö¤Ê¥À¥ó¥¹¡ÖÉ½¸½¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¹â¶¶³¤¿Í¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¤Ç31Æü¡¢King ¡õ Prince¡¦¹â¶¶³¤¿Í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
»ÔÀîÔ¥½½Ïº(º¸)¤È¾¾ÅÄ¸µÂÀ
Ìó20Ç¯¤Î¥À¥ó¥¹Îò¤ò¸Ø¤ê¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤é·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤È¤â¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¹â¶¶¤Ë¡¢²»³Ú¤ò°¦¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¶¦ÌÄ¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿Æ±´ë²è¡£¹â¶¶¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò·Ñ¤¤¤Ç¡¢Travis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬½Ð±é¤·¡¢Ã»´ü´Ö¤ÎÌÔÎý½¬¤Ç¸«»ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤È»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤¬¥³¥é¥Ü¤¹¤ë²ÎÉñ´ì¤ÈHIPHOP¤Î¥³¥é¥Ü¡£¼«¿È¤â¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿RIEHATA¤Ë¤è¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¡¢¹ñµ»´Û¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£Blumio¤ä¥Ç¥Õ¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎMAHO¡¦³áËÜ¿ð´õ¡¦¸ê¡¢³Ú´ïÂâ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢Åìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÊÄ²ñ¼°¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿µÁÂ¤Î¥×¥í¥À¥ó¥µ¡¼ÂçÁ°¸÷»Ô¡ßÀ¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼¡¦±é½Ð²È¤Î¿¹»³³«¼¡¡ß¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼ËÜÅÄ¿¿ÑÛ¤Î3¿Í¤¬¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£ÉáÃÊ¤ÏÉ¹¾å¤Ç±éµ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Î¦¤Ç¤ÎÉ½¸½¤Ë¶ÛÄ¥¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ËÜÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÁ°¡¦¿¹»³¤È¤Î°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÆ²¡¹¤¿¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
Â³¤¯¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÀèÅ·ÀÆñÄ°¤Î¶â´ÝË¨¤µ¤ó¤¬¡¢½êÂ°¤¹¤ë¾°Èþ³Ø±àÂç¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÌ¾ÌçLA¥é¥à¥º¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤âÍèÆü¡¢ÆüÊÆ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶¥±é¤òÈäÏª¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Travis Japan¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤¬»²²Ã¤·¤¿¥µ¥ó¥Ð¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤ÎÍ»¹ç¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤µ¤é¤Ë¹ñµ»´Û¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥µ¥ó¥Ð¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦Ãç¸«À¤¥Ð¥ë¥Ð¥í¥¹¤é¥µ¥ó¥Ð¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤È¡¢¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥¤¥ë¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¥º¡¦¥µ¥à¥«¡¢MORIKO JAPAN¤È¶¦¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯Ç®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡ÜKIINA.¤Î²Î¤¦¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖBorn This Way¡×¤Ë¤Î¤»¤ÆÆÏ¤±¤ë¡¢ÁíÀª96¿Í¤Î°µ´¬¤Î¥À¥ó¥¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹ñµ»´Û¤ÏÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£º£²óÉ¹Àî¤Ï¶ì¼ê¤Ê±Ñ¸ì¶Ê¤Ø¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¦¤µ¤ó¤ò½Å¤Í¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÇÂçÉñÂæ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¡¢¹â¶¶³¤¿Í¤Î»×¤¤¤ò¸«»ö¤Ë°ú¤·Ñ¤®É½¸½¤·¤¿¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤Ï¡ÖÉ½¸½¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¹â¶¶³¤¿Í¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¡£ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¤Ê¤«¤ÇÉ½¸½¤È¤¤¤¦å«¤À¤±¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
º£Ç¯¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£Áí¹ç±é½Ð¤ÎÁ°ÀîÆ·Èþ»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢º¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤ò¤ä¤ë¾å¤Ç¤â¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤¤¤¦»ÑÀª¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿À¸¤¤Å¤é¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î¿Í¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
