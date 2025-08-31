8月30日（土）・8月31日（日）日本テレビ系で放送した「24時間テレビ48」。31日（日）午後8時45分に、チャリティーランナー 横山裕（SUPER EIGHT）が見事ゴールしました。

ゴール直前の両国・国技館には、サプライズでSUPER EIGHTのメンバー 村上信五、丸山隆平、安田章大、大倉忠義が待ち受けており、全員そろって横山に伴走。両国・国技館に入り、最後のゴールテープは、横山1人で切りました。

ゴール直後に横山は「完走できて本当に感謝しています。たくさんの方に募金していただいて感謝しています。途中何回もいらん襷かけよったなと思いましたけど、完走できて本当に感謝しています。いろんな方のおかげでのりこえることができました。そしてたくさんの方に募金していただいて感謝しています。ありがとうございました！」と語りました。

エンディングでは、ゴールを迎えたチャリティーランナー・横山をねぎらいながら、出演者一同で「サライ」を歌唱しました。

◆「マラソン子ども支援募金」番組終了時点での募金総額は7億40万8600円

大フィナーレでは横山の思いのこもった目的別募金「マラソン子ども支援募金」の、番組終了時点での募金総額を発表。総額は7億40万8600円。こちらは全額、児童養護施設をはじめ、食事、学習、居場所支援など経済的に支援を必要とする子どもたちのために使わせていただきます。

目的別募金「パラスポーツ応援募金」および「能登復興支援募金」、また、従来の福祉・環境・災害復興のために使われる一般募金については、全国各地で対面募金など多岐にわたる募金の集計を行い、10月に発表予定です。お預かりした寄付金の使われ方についてもお伝えしてまいります。ご協力ありがとうございます。

なお、明日9月1日（月）よる9時より、日本テレビ系で「完全密着！横山裕24時間マラソンの裏側〜子供たちのために走った真夏の挑戦！〜」を放送いたします。

◆「マラソン子ども支援募金」について

今年の「24時間テレビ」では、目的別募金「マラソン子ども支援募金」の寄付金の全てを全国の支援を必要とする子どもたちのためにお届けいたします。「24時間テレビ48」公式ホームページから参加可能です。ぜひご確認ください。

https://www.ntv.co.jp/24h/runner2025/

募金のしかたをわかりやすく解説した動画も、日テレ公式YouTubeにてご覧いただけます。動画のナレーションを務めるのは、チャリティーランナーの横山です。

https://youtu.be/lTGvotpMcyA

◆番組概要

「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」

■放送日 2025年8月30日（土）、8月31日（日）

■今年のテーマ 「あなたのことを教えて」

■会場 両国・国技館

■出演者

【総合司会】上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

【チャリティーパートナー】King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子 ※50音順

【チャリティーランナー】横山裕（SUPER EIGHT）

【スペシャルサポーター】イモトアヤコ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/24h/