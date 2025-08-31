台湾甜商店から秋限定♡マスカットが香る「四季春ティー」登場！

秋の始まりにぴったりな限定ドリンクが、台湾甜商店から登場します。2025年9月3日（水）より発売される「四季春マスカットティー」は、華やかな香りの四季春茶にマスカットゼリーとシロップを加えた一杯。さらに、ナタデココやタピオカの食感、そして塩ホイップの甘じょっぱさがアクセントになり、最後まで飽きずに楽しめます。初秋の気分を盛り上げてくれる贅沢ドリンクをチェックしてみて♡

スタッフ発案のアイデアドリンク



今回の新作「四季春マスカットティー」は、社内で実施された商品開発コンテストから誕生しました。

日々お客様と接するスタッフの声を活かしたことで、よりリアルなニーズに応える一杯に。

四季春茶のすっきりとした風味にマスカットゼリーの爽やかさが加わり、これまでにない新鮮な味わいを楽しめます。

食感の楽しさと贅沢な仕上げ

Mサイズ・アイス限定で提供される「四季春マスカットティー」（680円・税込）は、味わいだけでなく食感のバリエーションも魅力です。

ナタデココの弾力、もちもちのタピオカ、そして塩ホイップのまろやかさが合わさり、飲むたびに表情を変えるリッチな仕上がり。

最初はそのまま、次はホイップを混ぜて、2度の味わいを堪能できます♪

販売期間と店舗情報



「四季春マスカットティー」は2025年9月3日（水）から10月14日（火）までの期間限定販売。

全国の台湾甜商店で取り扱いがあり、店舗一覧は公式サイトから確認可能です。秋だけの特別なドリンクをお見逃しなく。

秋のひとときを彩る一杯を♡



季節ごとに新しい発見を届けてくれる台湾甜商店。今回の「四季春マスカットティー」は、秋らしい爽やかさと食感の楽しさを兼ね備えた贅沢ドリンクです。

ほんのひとときのカフェタイムに取り入れれば、忙しい毎日も少し特別に。秋の訪れを感じながら、自分へのご褒美にぜひ味わってみてください♡香りと味わいで心まで満たされます。