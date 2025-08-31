◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節 浦和１―０新潟（３１日・埼スタ）

浦和はＭＦマテウスサビオの先制ゴールを守り抜き、新潟に１―０と２試合ぶりの勝利を挙げた。前半３０分、カウンターからＭＦ金子拓郎のラストパスを、サビオが右足で決めて先制に成功。直近の公式戦は２試合連続で後半に逆転負けを喫してきたが、この日は体を張った守備で耐え抜いた。

無失点は４試合ぶりだが、完封勝利は５月３日の東京Ｖ戦（２〇０）以来、１４試合ぶり。浦和のスコルジャ監督は「非常にいい前半でした。支配し、チャンスもつくり、得点も生まれました。そして、後半は苦しみました。苦しい中での選手たちのがんばりに敬意を評したいです。疲労は蓄積し、後半が厳しくなることはわかっていました。その中で決意を持って、ハードワークしてくれたことに敬意を表したいです」と振り返った。

さらに指揮官は、約３か月ぶりに先発起用した元日本代表ＭＦ中島翔哉を評価。トップ下として、最終ラインとボランチ間でタイミングよくボールを引き出した３１歳ＭＦについて「ゾーン３（相手ゴール側のピッチ３分の１）で多くのものをもたらしてくれました。サビオがトップ下の時と、翔哉ではビルドアップの構造が少し変わります。数日前に大学との練習試合を行い、その中で翔哉が非常に好調でした。フレッシュな選手を起用することを考えていましたので、今回はそれが翔哉でした。彼を使うことで、ゾーン３でのポゼッション率を高めようと思いました」と語り、好調ぶりを喜んだ。