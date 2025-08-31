日本テレビ「Golden SixTONES」（後9・00）が31日に生放送された。「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（30日後6・30〜31日後8・54）で「24時間マラソン」を完走した直後のSUPER EIGHTの横山裕（44）が生出演し、ゴールした瞬間のポーズについて言及した。

スタッフに車いすを押されながら白Tシャツ、黒の短パン、サンダル姿で登場した横山。イスに座り、今回のマラソンを振り返った後、SixTONESのメンバーたちに「あれ見た?」と問いかけた。

これにメンバーたちは一斉に「見ましたよ!」「びっくりした」と立ち上がった。横山はゴールテープを切る直前に、両手を広げており、「北斗くんが言ったからや」とポーズに秘密があったとした。

それは「約束の?」と声が飛ぶと「そう。マツケンサンバでゴールしてくださいって言ったから」とポーズの秘密を明かした。過酷な中走り切ったにも関わらず、後輩との約束を忘れなかった横山。「どのくらいのタイミングでやった方がいいのかなって」と聞かれると「あのー…国技館着いた時にゴールテープ見えた時」と直前に思い出したことを告白した。