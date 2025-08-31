◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節 湘南４―５Ｇ大阪（３１日・レモンＳ）

ホームの湘南が壮絶な打ち合いの末、Ｇ大阪に４―５で敗れた。

立ち上がりに主導権を握ったのは、降格圏内１８位からの浮上を目指した湘南だった。前半１３分に裏へ抜け出したＦＷ二田が加入後初得点となる豪快な右足シュートを決めて先制すると、同３７分にはＭＦ平岡がこぼれ球を押し込んで追加点を奪った。

同４０分にＧ大阪のＤＦ福岡が頭で１点を返し、同４５分には湘南のＤＦ舘が２枚目の警告を受けて退場。湘南は１人少ない状況となったが、前半アディショナルタイムにＦＷ小田が加入後初得点となる鮮やかな左足ミドルシュートを決めて、前半は３―１で折り返した。

しかし、後半はＭＦ宇佐美の起用と数的有利を生かしてＧ大阪が立ち上がりから猛攻を続けると、後半４分にＭＦ美藤がＧＫがはじいたこぼれ球を頭で押し込んで１点を返し、同８分にＤＦ中谷が左足で同点弾。その後は湘南の粘りもあり、同点で試合は進んでいったが、後半４３分にＭＦファン・アラーノが勝ち越し弾。さらに、アディショナルタイムには湘南ＧＫポープが弾んだボールの目測を誤り、ＦＷ山下ががら空きのゴールへ５点目。湘南は終了間際にセットプレーからＤＦ大岩が頭でゴールを奪ったが、反撃は及ばず、４―５で敗戦。リーグ１２戦未勝利で、降格圏内の１８位から浮上することは出来なかった。