£ÃÂçºå¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Àï¤¦¤â£²»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼¡¡ÂÐ¹Åç¤Ï¤³¤ì¤Ç¸ø¼°Àï£±£°»î¹çÏ¢Â³¾¡¤Á¤Ê¤·
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£²£¸Àá¡¡£ÃÂçºå£±¡½£±¹Åç¡Ê£³£±Æü¡¦¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£ÃÂçºå¤¬¡¢¹Åç¤È¤Î»î¹ç¤ò°ú¤Ê¬¤±¤¿¡££²£°£²£±Ç¯£¹·î£²£²Æü¤Î£Ê£±Âè£³£²Àá¡Ê£±¡»£°¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹Åç¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Åç¤«¤é¤Î¸ø¼°ÀïÇòÀ±¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ä¤«¤ß¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾£³£²Ê¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é£Æ£×¥ë¡¼¥«¥¹¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤Æ£Ð£Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¼«¤é¤¤Ã¤Á¤ê·è¤á¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î¹¶·â¤âÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·Â³¤±¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾£²£·Ê¬¡££Æ£Ë¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾£³£²Ê¬¤Ë¤Ï£Æ£×¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¥Ï¥Ã¥È¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÁê¼ê¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Ç£ËÂçÇ÷·É²ð¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÂçÇ÷¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç£Í£ÆºåÅÄßººÈ¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±ÂåÉ½£Ä£Æ¹ÓÌÚÈ»¿Í¤ËÆ¬¤Ç¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÇ´¤ê¶¯¤¯Àï¤¤¡¢Æ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÎ»¡£¹Åç¤È¤Î¸ø¼°Àï¤Ï¤³¤ì¤Ç£±£°»î¹çÏ¢Â³ÇòÀ±¤Ê¤·¡Ê£³Ê¬¤±£·ÇÔ¡Ë¡££ÃÂçºå¤Ï¡¢Ä®ÅÄ¡¢¿À¸Í¡¢¹Åç¤ÈÂ³¤¤¤¿¾å°Ì¤È¤Î£³Ï¢ÀïºÇ½ªÀï¤Ç¡¢£²»î¹çÏ¢Â³°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£