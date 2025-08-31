第１０回紫苑ステークス・Ｇ２（３着までに秋華賞の優先出走権）は９月７日、中山競馬場の芝２０００メートルで行われる。

Ｇ１に手が届きそうな素材のリンクスティップ（牝３歳、栗東・西村真幸厩舎、父キタサンブラック）が主役候補。前走のオークスは良発表も雨の影響が残る緩い馬場で伸びを欠いて５着だったが、真骨頂は２走前の桜花賞。得意ではない馬場に加えてスタートで立ち遅れて最後方になるロスがありながら３着に追い上げた。きれいに芝が生えそろった開幕週で、スタートさえうまく出られれば能力全開を期待できる。

ジョスラン（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は、２１年の年度代表馬エフフォーリアの全妹という厩舎ゆかりの良血。前走のカーネーションＣを危なげなく押し切って完勝。兄が皐月賞を制した中山２０００メートルで重賞初制覇を目指す。

重賞で３着２回のエストゥペンダ（牝３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父サートゥルナーリア）も決め手は遜色がない。春は惜しいレースが続いたが、前走の中郷特別は古馬初対戦を物ともせず３馬身差の圧勝。開幕週の馬場や中２週を克服できれば首位争いに加わってきてもいい。

新馬戦でのちの重賞馬ショウナンザナドゥを負かしているダノンフェアレディ（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父キズナ）や、阪神ＪＦで３着に好走したテリオスララ（牝３歳、美浦・田島俊明厩舎、父シスキン）も上位圏内。