¡Ö¥ª¡¼¥¿¥Ë¤µ¤ó¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¸«¤ì¤¿¡×ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡¢£Ì£ÁÃÆ´ÝÎ¹¹Ô¤Ç¾Ð´éËþ³«¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤ÀÊ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´Î¹¹Ô¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡×Ì¾ÁÒ½á¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤¬£³£±Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ò´ÑÀï¤·¤¿²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö£¸·î¤¬½ª¤ï¤ë¡¡²Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤Í¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î²Æ¤ÎÎ¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤È¤³¡×¤Èµ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÎ¹¹Ô¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£Ä¹½÷¤Ï¥µ¥Þ¡¼¥¥ã¥ó¥×¤Î¤¿¤á»²²Ã¤Ç¤¤º¡¢Ì¾ÁÒ¤ÈÄ¹ÃË¤È¤ÎÃÆ´ÝÎ¹¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥¿¥Ë¤µ¤ó¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¸«¤ì¤¿¤·¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¹Ô¤±¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤¤Î¹¤Ç¤·¤¿¡£²Æ¤¬½ª¤ï¤ë¡£µ¤²¹¤âÁá¤¯²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡£µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤½©¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡£¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ö£Ì£ÁÎ¹¡¡¥Í¥¤¥ë¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×¡ÖËþÎ¤Æà¤µ¤ó¡¢³Ú¤·¤½¤¦¡ÁÁÇÅ¨¤Ê¤´Î¹¹Ô¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤ÀÊ¡×¡ÖÂçÃ«·¯¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬¸«¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤ÈÌ¾ÁÒ¤Ï£²£°£°£µÇ¯£µ·î¤Ë·ëº§¤·¡¢£°£·Ç¯£±£²·î¤ËÄ¹ÃË¡¢£±£°Ç¯£¶·î¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£