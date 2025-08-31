¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡¢¥Ð¡¼¥Ð¥Ñ¥Ñ¤¬MV¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿·¶Ê¡Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×È¯É½
¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤¬¿·¶Ê¡Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×¤òYouTube¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜÆ°²è¤Ï¡¢8·î29Æü(¶â)¡Á31Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡ÖYouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
»öÁ°¤Ë¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤ÏÁ´ÆüÄø¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶µ°é¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¤±¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢29Æü¤Ë¤ÏSNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¶µ°éÈÖÁÈ¡×¤Î¥¿¥Þ¡¢30Æü¤Ë¤ÏNHK¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Î¿Í·Á·à¡Ø¤Ë¤³¤Ë¤³¡¢¤×¤ó¡Ù¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¡Ø¤Ë¤³¤Ë¤³¡¦¤×¤ó NEO¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ëËÜÆü¤Ï¡¢¡Ö¡È¥¨¥â¤¯¤Æ¥ª¥ë¥¿¥Ê¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡É curated by ¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÏÃ«ÅÄ¤µ¤ó¡×¤Ë¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÏÃ«ÅÄ¤µ¤óÌ¾µÁ¤Ç¡Ö¤Ï¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¯±êÃë¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¸å¡¢¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤È¤·¤Æ¿·¶Ê¡Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡Ö¥¦¡É¥£¡É¥¨¡É¡×¡Ö¤ä¤äº¸Â¦¤Ë¤«¤¿¤è¤Ã¤¿¶µ°éÈÖÁÈ¡×¤Ê¤É¤ÇÍÌ¾¤Ê¥Ð¡¼¥Ð¥Ñ¥Ñ¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä ¥³¥á¥ó¥È
Ì±¼ç¼çµÁ¤òÀµ¤·¤¯µ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¿§¤ó¤Ê¿Í¤¬ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¾¦¶È²»³Ú¤Ê¤ó¤¾¤Ë¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÊ¸²½¤Ê¤ó¤¾¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÃ»ÍíÅª¤ÊÍßË¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥À¥ë¤¤¿ÊÊâ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë±ó¡Á¤¤Ì¤Íè¤òÁÛ¤¦ÎÏ¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤Ë¹³¤¦ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î¶¦´¶ÎÏ¤ò°é¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÇÓ³°¼çµÁ¤ä¤¢¤é¤æ¤ëº¹ÊÌ¤Ë¹³¤¦ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸½¼Â¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò³Ú¤·¤¯¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÀµµÁvs°¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÃ±½ã¤ÊÊª¸ì¡×¤¬Æþ¤ê¹þ¤àÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¸²½¤Ï¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤Ë¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ÎÀÈ¼åÀ¤ò¥Á¥Þ¥Á¥ÞÊä¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬·ø¼Â¤ÊÎÏ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ï¤½¤¦¿®¤¸¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£¥Ð¡¼¥Ð¥Ñ¥Ñ ¥³¥á¥ó¥È
¤·¤«¤·¸½¼Â¤ËÇú»¦Å·ëÏ´Ý¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£Êª»ö¤ÏÊ£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÇú»¦Å·ëÏ´Ý¤Ç²ò·è¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤½¤Î·ë²Ì¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ï·ë¶É¤Î¤È¤³¤í»ä¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ì¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÊ¤¤¦¤Û¤ÉµðÂç¤ÊÇú»¦Å·ëÏ´Ý¤Î¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬Æ°¤«¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ë¸½¤ì¤ëÉ÷·Ê¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÃ¯¤«¤¬Ì´ÁÛ¤·Êª¸ì¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿·ëËö¤È¤É¤³¤«½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation
¢¡¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä ¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¶µ°é¡×
¡8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë11:50¡Á¡Ö¥¿¥Þ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×
¢8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:20¡Á ¶µ°é¶
£8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë21:05¡Á ¶µ°é·
¢¡¡Ö¡È¥¨¥â¤¯¤Æ¥ª¥ë¥¿¥Ê¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡É curated by ¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÏÃ«ÅÄ¤µ¤ó¡×
8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë19:55¡Á
¡¦Ë¨¤æ¤ë / Íî¹ç°ì½½
¡¦²óµ¢¤è¤ê¿Í´Ö¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÇËÌÇÅª¤Ê¤¤¤Î¤Á¤À¤Ã¤Ã¤Ã / Ç¡ñÇª
¡¦¶õ¸À¤Î¥¨¥ì¥¸¡¼ / À¤³¦ÅÅÎÏ
¡¦¤Ï¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¯±êÃë / ¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÏÃ«ÅÄ¤µ¤ó
¢§2025Ç¯8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¡ØEingebrannt¡Ù
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://tatsuyakitani.com/eingebrannt/
01.Ë¨¤æ¤ë / Íî¹ç°ì½½
02.¥ì¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ô¡¼¥¹ / you¤Þ¤ó
03.¶ØÂÃÏ¤Ç / ¤·¤¤¤«
04.²óµ¢¤è¤ê¿Í´Ö¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÇËÌÇÅª¤Ê¤¤¤Î¤Á¤À¤Ã¤Ã¤Ã / Ç¡ñÇª
05.¿åÌµ·î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ / ¤ß¤Á¤ë
06.underneath the sun / ippo.tsk
07.¶õ¸À¤Î¥¨¥ì¥¸¡¼ / À¤³¦ÅÅÎÏ
08.¤Ï¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¯±êÃë / ¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÏÃ«ÅÄ¤µ¤ó
09.¤Ü¤¯Â¦¤ËÂÄ¤Á¤¿Å·»È / Æó¾û
10.¤¦¤ß¤« / ¤Î¤¢
◾️¡Ö¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¸÷¡×
2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://KITANITATSUYA.lnk.to/Your_Gaze_Crepuscular
ÇÛ¿®¡§https://kitanitatsuya.lnk.to/DeK8YcHP
¢¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×
SRCL-13391~13392 / 2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[CD]
1.¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¸÷
2.¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¸÷ (Anime ver.)
3.¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¸÷ (Instrumental)
[Blu-ray]
1.¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¸÷ - Music Video
2. TV¥¢¥Ë¥á¡Ø·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡Ù¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼
¢¡ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ / ÆÃÅµÆâÍÆ
¡¦TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÇÛ¿®JK³¨ÊÁ¡Ë
¡¦HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS Online´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÇÛ¿®JK³¨ÊÁ¡Ë
¡¦Amazon.co.jp¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Ê¥¢¥Ë¥áJK³¨ÊÁ¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÇÛ¿®JK³¨ÊÁ¡Ë
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¥¢¥Ë¥áJK³¨ÊÁ¡Ë
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê¥¢¥Ë¥áJK³¨ÊÁ¡Ë
¡¦¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê¥¢¥Ë¥áJK³¨ÊÁ¡Ë
¡¦¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä±þ±çÅ¹ÆÃÅµ¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿¡¼
¢¡Ãí°Õ»ö¹à
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÀ©ºî¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¢¤ª¤è¤ÓÆÃÅµ³¨ÊÁ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡Ø·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡Ù
2025Ç¯7·î¤è¤ê³Æ¶É¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª¡¡
TOKYO MX 7·î5Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µÅÚÍË24:30¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó 7·î5Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µÅÚÍË24:30¡Á
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó 7·î5Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µÅÚÍË24:30¡Á
BS11 7·î5Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µÅÚÍË24:30¡Á
MBS¡¡7·î5Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µÅÚÍË27:08¡Á
AT-X 7·î7Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µ·îÍË23:30¡Á
¡öAT-X ¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷7·î9Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µ¿åÍË11¡§30¡Á¡¢7·î11Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µ¶âÍË17¡§30¡Á
¡ûÇÛ¿®¾ðÊó
7·î5Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË25:00¡ÁNetflix¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡ª
◾️¡ã¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä One Man Hall Tour 2025¡ä
2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡ËÀéÍÕ ¾¾⼾¡¦¿¹¤Î¥Û¡¼¥ë21
2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë²¬⼭ ÁÒÉß»Ô⺠²ñ´Û
2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡ËÆàÎÉ ¤Ê¤é100Ç¯²ñ´Û
2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡ËÊ¼¸Ë ¿À⼾¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë⾹Àî ⾼¾¾¡¦¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ Ì¾¸Å²°¡¦Niterra⽇ËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»Ô⺠²ñ´Û
2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¿·³ã ¿·³ã¥Æ¥ë¥µ
2025Ç¯11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËµÜ¾ë ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ» »¥ËÚ⽂²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë⼤ºå ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡ËÀÅ²¬ ¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾
2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¹Åç ¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬ Ê¡²¬»Ô⺠¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë·§ËÜ ·§ËÜ¸©⽴·à¾ì ±é·à¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë⽯Àî ⾦Âô¡¦ËÜÂ¿¤Î¿¹ ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
»ØÄêÀÊ¡§\8,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://tatsuyakitani.com/
