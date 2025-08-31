湘南vsG大阪 試合記録
【J1第28節】(レモンS)
湘南 4-5(前半3-1)G大阪
<得点者>
[湘]二田理央(13分)、平岡大陽(37分)、小田裕太郎(45分+4)、大岩一貴(90分+10)
[G]福岡将太(40分)、美藤倫(49分)、中谷進之介(53分)、ファン・アラーノ(88分)、山下諒也(90分+7)
<退場>
[湘]舘幸希(45分)
<警告>
[湘]舘幸希(39分)、鈴木雄斗(90分+11)
[G]ファン・アラーノ(90分+11)
主審:須谷雄三
└湘南、ミス絡みの退場で戦況一変…G大阪が2点ビハインドから5-4の逆転勝利!
