日本代表GK大迫敬介が2度のビッグセーブ!! 守護神奮闘の広島、C大阪にPKで先制許すも木下康介弾でドローに持ち込む
[8.31 J1第28節 C大阪 1-1 広島 ヨドコウ]
J1リーグは31日、第28節を各地で開催し、ヨドコウ桜スタジアムではセレッソ大阪とサンフレッチェ広島が対戦し、1-1で引き分けた。
ホームのC大阪は第27節神戸戦(△1-1)から先発2人を変更。FWチアゴ・アンドラーデ、当初は先発メンバーに入っていたMF田中駿汰がベンチ外となり、代わってMF柴山昌也らを先発起用。一方、アウェーの広島は第27節東京V戦(○3-0)から先発4人を入れ替え、FWジャーメイン良、FW前田直輝、MF東俊希、MF川辺駿らがスターティングメンバーに名を連ねた。
C大阪がボールを保持して試合を進めるものの、広島守備陣が粘り強く対応して簡単には決定機を作らせない。しかし、32分、アンドラーデのパスに走り込んだFWルーカス・フェルナンデスがPA内でDFキム・ジュソンのファウルを誘ってPKを獲得。L・フェルナンデス自身がキッカーを務めると、GK大迫敬介の逆を突くシュートでネットを揺らしてC大阪が先制に成功した。
さらに38分にはC大阪に追加点の好機が訪れる。DF塩谷司がコントロールし切れなかったボールをアンドラーデが高い位置で奪い取ると、PA内まで持ち込んで右足のフィニッシュ。しかし、好反応を見せた大迫に右手1本で弾き出されてしまった。
1点のビハインドを背負う広島は後半からFW木下康介、DF佐々木翔を投入。さらに17分にはMF新井直人をピッチへと送り込み、状況を打開しようと試みる。19分にはこぼれ球を拾った川辺が右足で蹴り込んで広島が追い付いたかと思われたが、VARが介入した結果、オフサイドが確認されてノーゴールの判定となった。
しかし、27分、新井が右サイドから蹴り出したFKをファーサイドのキム・ジュソンが折り返すと、木下が泥臭く蹴り込んで広島が試合を振り出しに戻した。32分にはC大阪が決定機を創出するが、L・フェルナンデスのパスからPA内でフリーになったFWラファエル・ハットンのシュートは横っ飛びした大迫に左手1本でストップされてしまった。
その後、両チームともに勝ち越しゴールを狙ったもののスコアは動かず。1-1のまま試合終了のホイッスルが吹かれた。
