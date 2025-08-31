浦和が逃げ切る!! マテウス・サヴィオ決勝弾で2試合ぶり白星…最下位・新潟は9試合未勝利に
[8.31 J1第28節 浦和 1-0 新潟 埼玉]
J1リーグは31日、第28節を各地で開催し、埼玉スタジアムでは浦和レッズとアルビレックス新潟が対戦。前半30分に先制した浦和がそのまま逃げ切り、1-0の完封勝利で2試合ぶりの白星を獲得した。
ホームの浦和は第27節柏戦(●2-4)から先発3人を入れ替え、FW小森飛絢、MF中島翔哉、DF荻原拓也らを先発起用。一方、ここ8戦未勝利(1分け7敗)で最下位に沈む新潟は第27節鹿島戦(●1-2)から先発2人を入れ替え、DF堀米悠斗、DF藤原奏哉らがスターティングメンバーに名を連ねた。
開始早々の1分に新潟がMF白井永地、2分には浦和が荻原がフィニッシュに持ち込む。ともにGK西川周作、GK田代琉我が阻んだものの、立ち上がりから両チームが積極的な姿勢を示す。さらに8分にはドリブルで運んだMF小原基樹が右足で狙うが、これも西川に右手1本で弾き出されてネットを揺らすには至らなかった。
16分にはMFマテウス・サヴィオからボールを呼び込んだ中島がPA外から右足で狙うも、枠を捉えたシュートは田代に弾き出されてしまう。しかし、30分、浦和が先制に成功。MF金子拓郎が自陣から前線へと運んでラストパスを供給すると、PA内で反応したサヴィオが右足のシュートでネットを揺らしてスコアを1-0とした。
1-0のまま後半を迎えると、4分に新潟が決定機を創出。PA内左から堀米が送ったラストパスをFWブーダがフリーで受けるも、狙いすまして放ったシュートは距離を詰めた西川のビッグセーブに阻まれてしまった。
その後、まずは同点に追い付こうとする新潟が圧力をかけるものの、浦和が粘り強い対応でゴールを許さず。逃げ切った浦和が1-0の完封勝利を収めた。
