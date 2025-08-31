¡Ú¥é¥¤¥ô¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¥¥º¡ßDEZERT¡ß¦«rlequi¦¸¡¢5Ç¯±Û¤·¤Î3¥Þ¥ó¡ãVISUAL SCARLET¡ä¤¬¼Â¸½
¥¥º¡¢DEZERT¡¢¦«rlequi¦¸ ¤Ë¤è¤ë3¥Þ¥ó¥é¥¤¥ô¡ãVISUAL SCARLET¡ä¤¬8·î17Æü¤ËË½§PIT¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¸ø±é¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç¤ÏÆ¬Ê¸»ú¤È¤Ê¤ë¡ÈV¡É¤È¡ÈS¡É¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¸°×¤·¤¤Æ±Áë²ñ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£¤³¤Î3¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¶¦±é¤Ï¡¢2019Ç¯8·î¤Ë¦«rlequi¦¸¼çºÅ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ãSTAND ALONE COMPLEX¡ä°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤â¡¢2020Ç¯3·î¤Ë¡ãDEZERT¡ÚThis Is The ¡ÈFACT¡É -ALL NIGHT METAL PARTY-¡Û¡ä¤È¤·¤ÆSpotify O-EAST¤Ç¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È3¥Þ¥ó¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Î½±Íè¤È¶¦¤Ë¼Â¸½¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¿Ëö¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢2021Ç¯¡ãJACK IN THE BOX 2021¡ä¤Ç¤Ï¡Ö¡Ö»¦°Õ¡× feat. ¶Ç/ÍèÌ´¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇDEZERT¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç3¿Í¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤ÏºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÍâÇ¯2022Ç¯¤Ë¤Ï¡ãV·Ï¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡© powered by MAVERICK DC GROUP¡ä¤Ë¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÉðÆ»´Û¤ÎÉñÂæ¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¥º¡¢DEZERT¡¢¦«rlequi¦¸¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÉÔ²Ä¿¯¤Î¸ÄÀ¤È»ÑÀª¤ò´Ó¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ë¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Î´ú¼ê¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿3¥Ð¥ó¥É¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬º£¡¢ºÆ¤Ó¸ò¤ï¤ëÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤Ï¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤Î¤«¡©¤¢¤ë¤¤¤ÏÌÁÍ§¤Ê¤Î¤«¡©
¸Ê¤Î·Ç¤²¤ë¡ÈVISUAL¡É¤Î³µÇ°¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡¢ÂÔË¾¤Î3¥Þ¥ó¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¦«rlequi¦¸¡£
SE¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¡¼¥È¤¬Ä¶Ëþ°÷¤Î´Ñ½°¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¥°¥Ã¤È¹â¤á¤ë¤È¡¢¶Ç¤Î¡Ö¤¤¤¯¤¾Åìµþ¡ªÁ´ÉôÄºÂ×¡ªÆ¬Èô¤Ð¤»¡ª¡×¤Î¹æÎá¤ÇÉ÷Â®¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡Ö·ì¥òÄÌ¥ï¥»¥í¡¢¥½¥ÎÌ¿Á´¥Æ¥Ë¡£¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£³ÈÀ¼´ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¶Ç¤ÎÀðÆ°¤ÈÀÖ¹õ¤¤¾ÈÌÀ¤Î¤Ê¤«¤ËÃ¸¡¹¤ÈÐÊ¤à³Ú´ïÂâ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¥Ð¥ó¥ÉÁü¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¥µ¥Ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÎ®Îï¤µ¤Ç°ìµ¤¤Ë°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÍÍ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤¾¦«rlequi¦¸¤È»×¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤À¡£
¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿±éÀâÂæ¤ËÅÐ¤ë¶Ç¤Î»Ñ¤ÏÆÈºÛ¼Ô¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤¹¤ë¡£¡ÖÊè·ê¡×¤ÇÓÞ¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤±¤¶¤Þ¤Ë¡Ö¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¶õ¤Ø¡×¤òÈäÏª¡£
À°Á³¤È¤·¤Ê¤¬¤é´¶¾ð¤¬±²´¬¤¯¥á¥í¥¦¤Ê1¶Ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÆâÌÌ¤òÙ±¤ë¤è¤¦¤Ë±¢±Æ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤Î²ñ¾ì¤Ë½¸·ë¤·¤¿Ã¯¤â¤¬¦«rlequi¦¸¤ÎÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤È¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤òµý¼õ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Àº¿ÀÅª¤Ê³ëÆ£¤ä¶ì¤·¤ß¤òÅÇÏª¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ìä¼«Åú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÆ»¤òÂó¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤¬¦«rlequi¦¸¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤À¡£¥Ö¥é¥¹¥È¤¹¤ë¥Ó¡¼¥È¤âÈ´¤±¤Î¤è¤¤¥µ¥Ó¤â¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤À¤«¶»¤¬¶ì¤·¤¯Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë´¶³Ð¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡£À¸¤ÍÍ¤òÅê±Æ¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤ÏÛù¤Ë¤â»÷¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬Æ±µï¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤ÈÆÈÇò¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¨¥È¥ê¡¼¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥Ð¡¼¥ë¡×¤Ç¤Þ¤É¤í¤ß¤òÁý¤¹¤È¡¢Ñ³¤¤¥Ð¥é¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖÇò»æ¤Î¼ê»æ¡×¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¶Ç¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î3¥Ð¥ó¥É¤Çº£Æü¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä¤¹¤´¤¯¡Ä¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¥¥º¡¢¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£DEZERT¡¢¤ä¤í¤¦¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¡×
ÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤«¤é²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£Ë½§PIT¤ÏÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£¿·¤¿¤Ê¤ë·è°Õ¤ò·Ç¤²¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿9¼þÇ¯¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥ô¡¢¤¢¤ì¤«¤é»þ¤ò·Ð¤Æ¥Ð¥ó¥É¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï4¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²»³Ú¤Ë¸þ¤¹ç¤¦À¸¤Êý¤È¤½¤Î»ÑÀª¤òÈà¤é¤ÏÃå¼Â¤Ë¹ï¤ßÂ³¤±¤¿¡£¤À¤«¤éº£¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºòº£¤Î¦«rlequi¦¸¤¬¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä¥Í¥¯¥¹¥È¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¡£¤½¤ì¤ÏÈäÏª¤µ¤ì¤¿Èà¤é¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖARTIST¡×¤¬·È¤¨¤ëºþ¿·À¤ÈÆÇ¡¹¤·¤µ¤¬ºÇ¤âÍºÊÛ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤ªÁ°¤é¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤³¸«¤»¤¿¤¤¡ªDEZERT¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤³¸«¤»¤¿¤¤¡ª¥¥º¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤³¸«¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÒã¤¨¤¿½ªÈ×¤Ï¡¢»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖEclipse¡×¡¢¡Ö¥À¥á¿Í´Ö¡×¤È¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤ÇÂçË½¤ì¡£¥Ð¥ó¥É¤Îº¬¸»¤¿¤ë¾×Æ°¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤Î±²¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¤ÈÌëÌÀ¤±Á°¡×¡£¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¤âí÷¤·¤¯¼ê¤ò¿¤Ð¤¹°ì¶Ê¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤È¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤É¤³¤í¤«°ìÁØ¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²áµî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ì¤Íè¤ò¤âÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë¹¥Ä´¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Îº£¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÃÏ¤Ç¤Î±éÁÕ¤ò½ª¤¨¤¿Èà¤é¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤«¤é¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¸«¤¨¤¿¡£
Â³¤¯¤Î¤ÏDEZERT¤À¡£Ëë¤¬³«¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸½¤ì¤ë¤ÈÀÅ¼ä¤òÀÚ¤êÎö¤¯¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤¬¤³¤À¤Þ¤·¤¿¾ìÆâ¡£¤½¤ÎÀ¼¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Ë¸½¤ì¤¿Àé½©¤¬±¦¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ°ìÎé¤¹¤ë¤È¡¢Miyako¤¬ÉÔ²º¤Ê¥¢¥ë¥Ú¥¸¥ª¤òÁÕ¤Ç¤ë¡£Ýµ¶þ¤È¤·¤¿¡Ö¡Öµ¼»à¡×¡×¤ÏÇç¤¤¤º¤ë¤è¤¦¤Ë°Å°Ç¤ËÆÍ¤Íî¤È¤¹¡£
½Å¤Ê¤ê¤¢¤¦¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Ë½ÎÏÅª¤ËÊÑÁ«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢²ñ¾ìÃæ¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥®¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¥í¤ÇÀé½©¤¬¥®¥¿¡¼¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤ë¤È¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÍ¥¤·¤²¤Ê²»¿§¤¬¸÷¤ò¾È¤é¤¹¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¸ÆµÛ¤òÂ«¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë²»¤ò½Å¤Í¤¢¤ï¤»¤ë¡Ö¿¿¾¬¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡×¤Ï¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤ÎÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â1¶ÊÌÜ¤Ë±éÁÕ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£¤½¤Î¥É¥é¥¤¤ÊÀ¼¼Á¤¬¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÀé½©¤Î¿¿¹üÄº¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¤¤¿¤Î¤ÏÆ±¤¸¤¯¡Øyourself ATTITUDE¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡Ö¡ÖÊÑ¿È¡×¡×¡£
ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¤Ë¹¶·âÀ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Ï±ýÇ¯¤ÎDEZERT¤é¤·¤¤¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë³Ú¶Ê¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ÏÀµÄ¾ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÀ¤³¦¤Ïµ¶Êª¤Ð¤«¤ê¤À¤¼¡×¤È²Î¤¤ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤È¡¢¤³¤³¤«¤é´ÖÈ±¤ª¤«¤º¤ËÇË²õÎÏÈ´·²¤Î¡Ö¡Ö»¦°Õ¡×¡×¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢³Æ¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ´ü¤Ï°ã¤¨¤É¡¢°ì¤Ä¤ÎÀ¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤ËÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤¯¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬¥Ð¥ó¥É¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¶Ê´Ö¤Ç¤âÄ¥¤ê¤Ä¤á¤¿»å¤Î¤è¤¦¤Ë¿¼Ê¥¤Ê¥à¡¼¥É¤ò¾ú¤·½Ð¤¹Èà¤é¤é¤·¤¯¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤ë¤ÈºÆ¤Óµ¤ÂÕ¤¯ÂàÇÑÅª¤Ê¡Ö¤ß¤®¤Æ¡×¤Ø¡£ÎÐ¤¬¤«¤Ã¤¿¾þ¤êµ¤¤Î¤Ê¤¤¾ÈÌÀ¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê²ó¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë±Ç¤í¤¦¥Ð¥ó¥É¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÚÈþ¤Ç¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¾ú¤·½Ð¤µ¤ì¤ë½Å¸ü¤Ê¶õµ¤¤Ï¤à¤·¤í»ë³ÐÅª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÌÀÎÆ¤Ê»ë³¦¤Ç¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢°ì²»°ì²»¤Î»ý¤Ä°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬Ç»¤¯Àø¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢DEZERT¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¹â¤µ¤ò»Ç¤ï¤»¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤Î3¥Þ¥ó¤Ç¤³¤Î¤Þ¤ÞÂç¿Í¤·¤¤DEZERT¤Ê¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢ÌÀÌÇ¤¹¤ë¥¹¥È¥í¥Ü¤È¤½¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¡ÖÈëÌ©¡×¡×¤Ç¤Ï¡ÖÃÆ¤±¤íÅìµþ¡ª¡×¤È°ìµ¤¤Ë¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤ë¡£¤³¤ÎÌë¤Ë¤ªëÐ¤¨¸þ¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ì¥ë¤¤¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÀé½©¤¬¤Ä¤¤¤ËµÒÀÊ¤ËÆÍÆþ¡£¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥¢¸åÊý¤Þ¤Ç×Ñ×Ë¤·¡¢1¿Í1¿Í¤ÈÂÐÖµ¤·¤Ê¤¬¤éÀú¤êÅÝ¤·¤¿¡£3000¥¥ã¥Ñ¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î¥é¥¤¥ô¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤â¤È¤³¤í¤«¤Þ¤ï¤º¹¥¤ÊüÂê¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¤È¤³¤í¤â¼Â¤ËÁþ¤é¤·¤¤¤¬¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡ªº£Æü¤Û¤È¤ó¤É²¶¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡×¤Èµ¤¸¯¤¦»ÑÀª¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£
Â³¤¤¤¿¡ÖºÆ¶µ°é¡×¤Þ¤Ç»ý¤Á»þ´Ö40Ê¬¤Î¤¦¤Á10Ê¬¶á¤¯¤ò¥Õ¥í¥¢¤Ç²á¤´¤·¤¿Àé½©¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ëµ¢´Ô¤¹¤ë¤È¹¶·âÅª¤Ê¡Ö¡Ö·¯¤Î»ÒµÜ¤ò¿¨¤ë¡×¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö250¡ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡ª400¡ó¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¹ð¤²¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖËÍÅù¤ÎÌë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤¾å¤¬¤é¤»Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡ÈËÍÅù¡É¤¬ËÜÍè¤Î²Î»ì¤ÎÀ¤³¦¤òÎ¥¤ì¤¿¼Á´¶¤ËÄ°¤³¤¨¤¿¤Î¤Ïµ¤¤Î¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¤«¡£¤«¤Ä¤ÆÃæ»ß¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¤é¤Î¼çºÅ3¥Þ¥ó¤Ë¾·¤¤¤¿¥¥º¡¢¦«rlequi¦¸¤È¤Îî°íð¤ò¿Í°ìÇÜ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÏDEZERT¤Î4¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¦«rlequi¦¸¤ÈDEZERT¤Ç·Ò¤®¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤È¤Ï¥¥º¡¢¤è¤í¤·¤¯¤Í¡©¡×¤ÈÀé½©¤¬²º¤ä¤«¤Ë¹ð¤²¤ë¤È½¼¼Â¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÎò»ËÅª3¥Þ¥ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Î¤Ï¥¥º¡£Å¾´¹Ãæ¤Ë·É°¦¤¹¤ëhide¤Î³Ú¶Ê¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤³¤ÎÌë¤Î¼çÂê¤Ë¡ÈVISUAL¡É¤È´§¤·¤¿¤³¤È¤ÎÁÐÊý¤«¤é¤âÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤ë¡£½ø¶Ê¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤È¸°È×¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿SE¤È¸òº¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ê¥È¥ë¥¬¡¼¥ë¤ÏÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡×¤À¡£Æ±À¤Âå¤Î3¥Ð¥ó¥É¤¬½¸·ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¹½¤ï¤º¸Ê¤Î¼çÄ¥¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤¢¤¿¤ê¤¬¼Â¤Ë¥¥º¤é¤·¤¤¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²Î»ì¤ò±Ç¼Ì¤¹¤ë¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î±é½Ð¤â¸ú²ÌÅª¤À¡£
Â³¤¤¤¿¡Ö½ýº¯¡×¤Ç¤Ï°ìµ¤¤Ë²ñ¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£¥¥º¤Ï³Æ¥Ñ¡¼¥È¤¬Ê¬Î¥¤·¤Ê¤¬¤é·ÁÀ®¤¹¤ëÆÈÆÃ¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤âÆÃÄ§Åª¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤ï¤ëÍèÌ´¤Î²Î¾§¤ÏÀäÉÊ¤Ç¡¢·ã¤·¤¯¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÇ÷¤ê¤¯¤ëÎ©ÂÎ´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ë´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¶õµ¤¤ò½¼Ëþ¤µ¤»¤Æ¤«¤éÈäÏª¤·¤¿¡Öµ´¡×¤Ç¤Ï°ìµ¤¤ËÁñ¸·¤µ¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤¬¶¦À¸¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬º£¤òÀ¸¤¤ëVisual Rock¤À¡ª¡×¤ÈÍèÌ´¤¬¶«¤ó¤ÀÄÌ¤ê¡¢¥¥º¤Î²»³Ú¤ÏÁêÈ¿¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤òÆ±»þ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì·½â¤Ë¤â»×¤¨¤ë¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤ò°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ßÌµÆó¤Î·Ý½Ñ¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ì¤â¡Öµ´¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥æ¥¨¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥é¥Ã¥×¤·¤«¤ê¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ÄÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¡£
¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È²½¤µ¤ì¤¿ÂçÎÌÀ¸»ºÌµÌ£Ìµ½¤Ê¤â¤Î¤ÏÈà¤é¤Î²»³Ú¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£Îò»Ë¤Ë·É°Õ¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢ÌÏÊï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢·É°Õ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½ÌÏÊï¤Ê¤É¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1·î¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖR/E/D/¡×¤Ï¥¥º¤ÎÆÃ°ÛÀ¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿°ì¶Ê¤È¤¤¤¨¤ë¡£HIP HOP¿§¤òÇ»¤¯¤·¤¿¥É¡¼¥×¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥¥º¤Î¸ÄÀ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¤µ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÇúÁö¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»Â¿·¤µ¤Ï¤Þ¤µ¤ËºÇ¿··Á¡£
ºÇ¿··Á¤È¸À¤¨¤Ð´ÑµÒ¤¬¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ±þ¤¨¤¿¡ÖJP:PARASITE¡×¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£7·î¤ÎÂçºå¾ëÌî²»¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ç²ñ¾ì¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤Ï¡¢¤É¤³¤«¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÈÊ£»¨¤Ê¥ê¥º¥à¤ÎÍÞÍÈ¤Ç¿¯¿©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍèÌ´¤Î¤«¤ÌÄ¤é¤¹¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤Èreiki¤Î´¶¾ð²áÂ¿¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¤¬¥«¥ª¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÍí¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊóÎÌ¤Î¤³¤Î¶Ê¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í°ìÄ°¤·¤¿ÄøÅÙ¤Ç³ú¤ßºÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î²¿¤Ë¤âÎà»÷¤·¤Ê¤¤¼ê¿¨¤ê¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£
¿·¤¿¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²Ã¤ï¤ê½ªÀïµÇ°Æü¤ËMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö½ÆÀ¼¡×¤Ç¤ÏÍèÌ´¤Î¡Ö²Î¤¨¡ª¤â¤Ã¤È¡ª¤â¤Ã¤È¤À¤è¡ª¡×¤Èµá¤á¤ëÀ¼¤Ë¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤â´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡Ö½ÆÀ¼¡×¤Î±éÁÕÁ°¤ËÆ³Æþ¤È¤Ê¤Ã¤¿±«²»¤ÎSE¤âº£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤ÐÈà¤é¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¹õ¤¤±«¡×¤Î»íÀ¤³¦¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤·¡¢MV¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥É¥í¥Ã¥×´Ì¤â¼¨º¶Åª¤Ç¤¢¤ë¡£¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤ÎÆâÌÌ¤òÙ±¤ë¤è¤¦¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¥¥º¤Î²»³Ú¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤ò»ý¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖÊ¿À®¡×¡£ºÇ¸å¤Ï¤³¤Î3¥Þ¥ó¤ËÁê±þ¤·¤¤¥À¥á²¡¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇ®¶¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤âÌ¾»ÄÀË¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿¶¤ê¹Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ä¤¯±þ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
µî¤êºÝ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¡ÈSCARET¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ËÈ±¤ò¥ª¥ì¥ó¥¸¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤¿¤¤ç¤¦¤Î¤¹¤±¤¬Âç´Ñ½°¤ÎÀ¼¤òÁ´¿È¤ËÍá¤Ó¤ÆËþÂ¤²¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¢¤È¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿ïÊ¬Ä¹¤¤´ÖÂ³¤¤¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤Ï¡È¤â¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¤Þ¤¿´Ñ¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ»×É½¼¨¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÈà¤é¤Ë¤â¤¤Ã¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤É¤Î¥Ð¥ó¥É¤âÂ¿¤¯¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤è¤Ê¡©¤È¤¤¤Ã¤¿¿®Íê¤Ë¤â»×¤¨¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÍèÌ´¤¬²¿µ¤¤Ê¤¯È¯¤·¤¿¡Öº£Æü¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ð¥ó¥É¤·¤«½Ð¤Æ¤Í¤¨¤¾¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¿·¤·¤¤À¤Âå¤Î¡ÈVISUAL¡É¤òÇØÉé¤¦¥¥º¡¢DEZERT¡¢¦«rlequi¦¸¡£Èà¤é¤¬ÌÁÍ§¤Ê¤Î¤«¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤Î¤«¤Ï·×¤ê¤«¤Í¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢Æ±¤¸»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æ±»Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆ»¤Î¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà¤é¤¬ËÂ¤¤¤À¤³¤ÎÌë¤â¤¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý»³Æâ½¨°ì
»£±Æ¡ý¾®ÎÓ¹°Êå
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ã¥¥º x DEZERT x ¦«rlequi¦¸ SPECIAL 3MAN LIVE¡ØVISUAL SCARLET¡Ù¡ä
2025Ç¯8·î17Æü(Æü) Ë½§PIT
¢£¦«rlequi¦¸
·ì¥òÄÌ¥ï¥»¥í¡¢¥½¥ÎÌ¿Á´¥Æ¥Ë¡£
Êè·ê
¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¶õ¤Ø
¥Ð¡¼¥ë
Çò»æ¤Î¼ê»æ
ARTIST
Eclipse
¥À¥á¿Í´Ö
À¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¤ÈÌëÌÀ¤±Á°
¢£DEZERT
¡Öµ¼»à¡×
¿¿¾¬¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼
¡ÖÊÑ¿È¡×
¡Ö»¦°Õ¡×
¤ß¤®¤Æ
¡ÖÈëÌ©¡×
ºÆ¶µ°é
¡Ö·¯¤Î»ÒµÜ¤ò¿¨¤ë¡×
ËÍÅù¤ÎÌë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¥¥º
¥ê¥È¥ë¥¬¡¼¥ë¤ÏÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
½ýº¯
µ´
ÃÏ¹ö
R/E/D/
JP:PARASITE
½ÆÀ¼
Ê¿À®
