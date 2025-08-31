清水は高橋利樹が移籍後初ゴールも…鹿島は植田直通が意地の同点ヘッド弾、勝ち点1を痛み分け
[8.31 J1第28節 清水 1-1 鹿島 アイスタ]
J1リーグは31日に第28節を行った。清水エスパルスと鹿島アントラーズの対戦は、1-1で引き分けた。
前半20分、先制点を挙げたのは清水。相手の最終ラインの裏を抜けたMF松崎快がPA左からクロスを上げる。ファーサイドに走り込んだFW高橋利樹がスライディングで合わせ、ゴールに押し込んだ。今夏に移籍してきた高橋にとって加入後初ゴールになった。
前半を1-0で折り返した清水は後半から交代カードを使い、リードを保ちながら試合を運ぶ。鹿島の攻撃を食らいながらも、GK梅田透吾の好セーブなどで失点を防いだ。
しかし後半29分、鹿島が追いつく。右CKをDF植田直通が強烈なヘディングシュート。ゴールに叩き込み、1-1で試合を振り出しに戻した。
清水は後半41分のカウンターでFW北川航也が抜け出す。だが、飛び出した日本代表GK早川友基の好反応に阻まれ、勝ち越すことはできない。
両チームともにゴールがほしいが、互いの守護神がゴールを割らせず。試合は1-1のドローに終わった。清水は4試合未勝利となり、鹿島は2連勝とはならなかった。
