奥さんがいないとなにもできないのに、料理や家事にあれこれ口出しする人っていますよね。そんな傲慢な態度をとってばかりいたら、奥さんは逃げ出したくなるでしょう。今回は、食にうるさい男性が反省した妻の行動をご紹介いたします。

醤油と塩を自作できるキット

「妻にいつも『惣菜なんて手抜きだから』『朝は和食、夜は一汁三菜は絶対』とか食に関してあれこれ要求を出していました。すると妻は『実家に帰ります』と置き手紙を残して、家出……。料理なんてまったくできないから、パニックになっていると、キッチンに大豆と水が置いてありました。そこには『あなたがあまりに素材にこだわるので醤油と塩を自作できるキットを置いておきます』という手紙が残されていました……。たしかに食にはうるさいけど、こんなお仕置きをしなくても……。妻の本気の怒りを感じて、すぐさま謝罪の電話をかけましたよ」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 自分一人ではなにもできないのに、奥さんにエラそうな発言ばかりしていたなんて、家を出て行かれて同然です。一人ぼっちになって、ようやく奥さんのありがたみに気づけたのかもしれませんね。

