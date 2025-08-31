¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¥¥ó¥×¥ê¹â¶¶³¤¿Í¤Î»×¤¤·Ñ¤®¥È¥é¥¸¥ã¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬ÌÔÎý½¬¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/31¡Û8·î31Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡×¡Ê8·î30Æü18»þ30Ê¬¡Á8·î31Æü20»þ54Ê¬¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¤ª¤è¤½20Ç¯¤Î¥À¥ó¥¹Îò¤ò¸Ø¤ê¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤é·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤È¤â¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¹â¶¶¤Ë¡¢ ²»³Ú¤ò°¦¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤¬¶¦ÌÄ¡£Àè¤Û¤É¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÁíÀª96¿Í¤Ç¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE We are the No Borders¡ª¡ª¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ç®¶¸¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â¶¶¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò·Ñ¤¤¤Ç¡¢Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬½Ð±é¡£Ã»´ü´Ö¤ÎÌÔÎý½¬¤Ç¸«»ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤È»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤¬¥³¥é¥Ü¤¹¤ë²ÎÉñ´ì¤ÈHIPHOP¤Î¥³¥é¥Ü¡£¼«¿È¤â¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿RIEHATA¤Ë¤è¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¡¢¹ñµ»´Û¤òÌ¥Î»¡£Blumio¤ä¥Ç¥Õ¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎMAHO¡¦¿ð´õ¡¦¸ê¡¢³Ú´ïÂâ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢Åìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÊÄ²ñ¼°¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿µÁÂ¤Î¥×¥í¥À¥ó¥µ¡¼ÂçÁ°¸÷»Ô¡ßÀ¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê±é½Ð²È¤Î¿¹»³³«¼¡¡ß¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼ËÜÅÄ¿¿ÑÛ¤Î3¿Í¤¬¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¤Õ¤À¤óÉ¹¾å¤Ç±éµ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Î¦¤Ç¤ÎÉ½¸½¤Ë¶ÛÄ¥¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ËÜÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÁ°¡¦¿¹»³¤È¤Î°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÆ²¡¹¤¿¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
Â³¤¯¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÀèÅ·ÀÆñÄ°¤Î¶â´ÝË¨¤µ¤ó¤¬¡¢½êÂ°¤¹¤ë¾°Èþ³Ø±àÂç¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÌ¾ÌçLA¥é¥à¥º¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤âÍèÆü¡¢ÆüÊÆ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶¥±é¤òÈäÏª¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤¬»²²Ã¤·¤¿¥µ¥ó¥Ð¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤ÎÍ»¹ç¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤µ¤é¤Ë¹ñµ»´Û¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥µ¥ó¥Ð¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ Ãç¸«À¤¥Ð¥ë¥Ð¥í¥¹¤é¥µ¥ó¥Ð¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤È¡¢¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥µ¡¼ ¥¤¥ë¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¥º¡¦¥µ¥à¥«¡¢MORIKO JAPAN¤È¶¦¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯Ç®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡ÜKIINA.¤Î²Î¤¦¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖBorn This Way¡×¤Ë¤Î¤»¤ÆÆÏ¤±¤ë¡¢ÁíÀª96¿Í¤Î°µ´¬¤Î¥À¥ó¥¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹ñµ»´Û¤ÏÂçÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£º£²óÉ¹Àî¤Ï¶ì¼ê¤Ê±Ñ¸ì¶Ê¤Ø¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¦ïÓ¤ò½Å¤Í¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÇÉñÂæ¤ò¤·¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¡¢¹â¶¶¤Î»×¤¤¤ò¤ß¤´¤È¤Ë°ú¤·Ñ¤®É½¸½¤·¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖÉ½¸½¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¹â¶¶³¤¿Í¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÀîÅç¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¤Ê¤«¤ÇÉ½¸½¤È¤¤¤¦å«¤À¤±¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
