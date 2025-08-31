横山裕、マラソンゴールは『マツケンサンバ』の“オレ！”ポーズだった 松村北斗との約束守るも「我々も忘れてた」
SUPER EIGHTの横山裕が、8月31日に日本テレビ系『24時間テレビ48』の「マラソン子ども支援募金」ゴール後、両国国技館の特設ステージで生放送された『Golden SixTONES』に生出演した。
【写真】晴天の中…ランニングポーズをとる横山裕（SUPER EIGHT）
感動のゴール時、両手を上に掲げてテープを切った横山だが、実は前回同番組に出演した際に松村北斗からお願いされた「マツケンサンバ」（番組内コーナータイトルは「マツケンナンバー」）の「オレ！」のポーズであったことが明らかになった。
ジェシーから、どれくらいのタイミングでポーズすることを決めたかと向けられた横山は「国技館についてゴールテープみたとき」と回答。しかし、提案した松村本人は「それを拾ってくれたのはうれしかったんですけど、それを知らない人が多すぎる」と苦笑しきり。
続けて「冗談でマツケンサンバの『オレ！』でゴールしてくださいと冗談で言ったんです。我々も忘れてた」と白状すれば、横山は「なんで忘れてんねん！」とツッコミを入れた。
さらに「（ゴールでは）SixTONESめっちゃ探したの。『おった』と思ったら、三代目のELLYくんを見てた」と、森本慎太郎とELLYを見間違えたことも明かして笑わせていた。
