エイベックス主催の音楽フェス「a−nation2025」が31日、東京・味の素スタジアムで開催され、20度目の出演となった浜崎あゆみ（46）が大トリを飾った。

最後の登場にふさわしい、壮大なパフォーマンスを届けた。ゴールドがきらめくド派手衣装を披露すると、「いくぜー！」と絶叫してエンジンをかけた。ミリオンヒットを記録したバラード曲「M」からスタートした次は、雰囲気をガラリとチェンジ。総勢85人のダンサーと鼓笛隊を引き連れ「INSPIRE」「Moments」を力強く歌唱。「HANABI」では情感たっぷりに歌い上げ、ほおに涙がつたう瞬間もあった。

「BLUE BIRD」「July 1st」なども歌い、「a−nation！さわげ〜！」とあおれば、会場のボルテージも右肩上がり。圧倒的な歌声で大観衆を掌握した“平成の歌姫”は「これからも私たちであり続けられるように。このステージが、明日を生きる皆さんの生きていく力になりますように」。そう願いを込め、歌声を響かせた。

イベントのラストでは、浜崎とともに、TRFやHey！Say！JUMP、Da−iceら7組の出演者がコラボ歌唱し、真夏の祭典が閉幕した。