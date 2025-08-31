ガーリーなコーデも一点投入で即今っぽ！この秋挑戦するべき「スカーフ」活用術をご紹介♡
秋のおしゃれは、ちょっぴりオトナなムードを取り入れたい♡ そこで今回は、アレンジ豊富で簡単にサマになる「スカーフ」の取り入れ方をご紹介します。洋服の系統を変えるのはハードルが高い...という子は、小物で品のよさや色っぽさを演出するのがおすすめです！
まわりと差をつけるなら“トラッドな小物”でエッジを効かせて
加えるだけで、コーデの印象をガラリと変えてくれる、トラッド小物。
一見、上級者向けのアイテムに見えるけどどんなコーデにあわせても、ゆるっとしゃれるのでご安心を♡
Cordinate スカーフでコーデに遊びをプラス
コーデにひと差しするだけで即今年顔になるのがスカーフの魅力。
アレンジ方法も自由自在だし、きゅっと結ぶだけでサマになるってところもありがたい。
スカーフ 4,400円／muku（アンティローザ） ヘアピン（3個セット）330円／ラティス グレーカーディガン 15,180円／MEENDERI（HANA KOREA） レース丸えりブラウス 6,490円／MORE self LOVE チュールスカート 13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）
Item 【ASURA】グレースカーフ
チャーミングな猫プリントにキュン。
Item 【MANGO】マルチスカーフ
腰に巻いてもサマになるファッショナブルな柄。
撮影／JOJI（RETUNE Rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／北里琉（本誌専属）
Ray編集部 エディター 草野咲来
北里琉