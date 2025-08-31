キタニタツヤ、新曲「カルチャー」をYouTubeでサプライズリリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

キタニタツヤが、新曲「カルチャー」を8月31日にYouTubeにてサプライズリリースした。

■キタニタツヤ「カルチャー」のMVはバーバパパが担当！

本動画は、8月29日から31日の3日間で実施された『YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation』にて公開となった。

事前にキタニタツヤは全日程に出演すること、テーマは「教育」であることだけは発表されていたが、詳細は明らかにされておらず、8月29日にはSNSを中心に大きな人気を集める『教育番組』のタマ、30日にはNHK『おかあさんといっしょ』の人形劇『にこにこ、ぷん』をリメイクした『にこにこ・ぷん NEO』とのコラボ映像を公開した。

最終日となる8月31日は、『“エモくてオルタナでカッコいい” curated by こんにちは谷田さん』にて、こんにちは谷田さん名義で「はなればなれに焼きつく炎昼」のMVを公開後、キタニタツヤとして新曲「カルチャー」をサプライズリリース。MVは「ウ”ィ”エ”」『やや左側にかたよった教育番組』などで有名なバーバパパが手掛けている。

