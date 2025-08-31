キタニタツヤ、新曲「カルチャー」をYouTubeでサプライズリリース
キタニタツヤが、新曲「カルチャー」を8月31日にYouTubeにてサプライズリリースした。
■キタニタツヤ「カルチャー」のMVはバーバパパが担当！
本動画は、8月29日から31日の3日間で実施された『YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation』にて公開となった。
事前にキタニタツヤは全日程に出演すること、テーマは「教育」であることだけは発表されていたが、詳細は明らかにされておらず、8月29日にはSNSを中心に大きな人気を集める『教育番組』のタマ、30日にはNHK『おかあさんといっしょ』の人形劇『にこにこ、ぷん』をリメイクした『にこにこ・ぷん NEO』とのコラボ映像を公開した。
最終日となる8月31日は、『“エモくてオルタナでカッコいい” curated by こんにちは谷田さん』にて、こんにちは谷田さん名義で「はなればなれに焼きつく炎昼」のMVを公開後、キタニタツヤとして新曲「カルチャー」をサプライズリリース。MVは「ウ”ィ”エ”」『やや左側にかたよった教育番組』などで有名なバーバパパが手掛けている。
■キタニタツヤ コメント
■バーバパパ コメント
しかし現実に爆殺天誅丸は存在しません。物事は複雑に絡み合っていて爆殺天誅丸で解決したとしてもその結果を評価するのは結局のところ私たちだったのです。
では空を見上げてください。あれはこの世界を覆うほど巨大な爆殺天誅丸のほんの一部です。あなたが動かせたとしてその先に現れる風景は、かつて誰かが夢想し物語として描いた結末とどこか重なって見えることがあるのかもしれません。
■リリース情報
2025.08.31 ON SALE
こんにちは谷田さん
DIGITAL ALBUM『Eingebrannt』
2025.09.10 ON SALE
キタニタツヤ
SINGLE「まなざしは光」
