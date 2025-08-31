首に巻いたりバッグに付けたり、ヘアアレンジに使ったり……スカーフがあればONもOFFもおしゃれに見えるし、レディ感もぐっとアップ！ スカーフが着こなしの主軸の外資系営業OL、茉由のテクニックをぜひ参考にしてみて♡

幾何学プリントのスカーフを通勤&休日でアレンジ！

使ったのはこのスカーフ！

ニュアンスカラー×直線的なプリントでスタイリッシュに。個性的なジオメトリックプリントも、淡いグレージュトーンならふんわり優しげな印象に。

スカーフ\16,500/キタムラ

ターバン風にアレンジしたスカーフでリラクシーな可愛さを

白ブラウスとニットベストの絶妙なレイヤードで週末ならではのおしゃれを満喫♪

ニットベスト\13,970/LILY BROWN ブラウス\4,499/ロペピクニック スカート\11,990/PROPORTION BODYDRESSING スカーフ\16,500/キタムラ イヤリング\6,820/イットアトリエ、ブレスレット\7,920/Hh(ともに14 SHOWROOM) バッグ\64,900/アンテプリマ/ワイヤーバッグ(アンテプリマジャパン)靴\8,900/CHARLES & KEITH

スカーフをタイ風に巻いてロイヤルな女性らしさを演出

胸元に垂らした幾何学スカーフでハインな華やぎを。コンサバなネイビーワンピに、ネクタイのように巻きつけたトラッドなジオメトリックスカーフがしっくりマッチ。足元も口ーファーできちんと見えを意識。

ワンピース\27,500/ジャスグリッティー スカーフ\16,500/キタムラ バッグ\17,600/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店) 靴\26,400/銀座かねまつ(銀座かねまつ6丁目本店)

掲載：美人百花2025年9月号「『週4でスカーフを使う』茉由OLのお仕事通勤1カ月着回し」

撮影/前田晃(Ｍaettico)[人物]、志田裕也[静物] スタイリング/楠玲子 ヘアメイク/山下智子 モデル/宮本茉由 構成・文/井関さやか 再構成/美人百花.com編集部