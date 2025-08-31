Travis Japan松田元太が見事なパフォーマンスを披露！「表現者の皆さんと髙橋海人とパフォーマンス」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeの高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）がプロデュースした『24時間テレビ48』一夜限りの特別な生パフォーマンスが、両国国技館にて行われた。

■高橋海人思いを継いでTravis Japanの松田元太が出演

およそ20年のダンス歴を誇り、各方面から芸能界屈指の表現力とも称賛される高橋に、音楽を愛し、ダンスの力を信じるパフォーマーやアーティストたちが共鳴。国内外から集結した総勢96人で『ボーダーレス LIVE We are the No Borders!!』のパフォーマンスが大熱狂のうちに終了した。

今回、体調不良のため出演を見合わせざるをえなかった高橋海人の熱い思いを継いで、Travis Japanの松田元太が出演。短期間の猛練習で見事なパフォーマンスを披露した。

■本田真凛、Travis Japan川島如恵留も登場

オープニングは、松田元太と市川團十郎がコラボする歌舞伎とHIPHOPのコラボ。自身もダンサーとして参加したRIEHATAによる振り付けで、国技館を魅了。BlumioやデフダンサーのMAHO・梶本瑞希・瑚、楽器隊も加わり、これまで見たことのない世界を作り上げた。

次は、東京パラリンピック閉会式にも出演した義足のプロダンサー大前光市×世界的ダンサーであり演出家の森山開次×フィギュアスケーター本田真凛の3人による、コンテンポラリーダンスのブロック。普段氷上で演技しているため、陸での表現に緊張を見せていた本田だったが、大前・森山との異色のコラボで堂々たるパフォーマンスとなった。

続くチアダンスでは、先天性難聴の金丸萌さんが、所属する尚美学園大のチームメンバーと共に出演。アメリカから名門LAラムズのチアリーダーズも来日し、日米トップクラスの競演を披露。かわいらしく力強いパフォーマンスで会場をわかせた。

そして、Travis Japanの川島如恵留が参加したサンバとブレイクダンスの融合したブロックがさらに国技館を熱狂させる。日本のサンバのトッププレーヤー仲見世バルバロスらサンバダンサーたちと、障がいがあるブレイクダンサーイルアビリティーズ・サムカ、MORIKO JAPANと共に、楽しく熱いステージを届けた。

■総勢96人による圧巻のダンス

クライマックスは、氷川きよし＋KIINA.の歌う、レディー・ガガの名曲「Born This Way」に乗せて届ける、総勢96人の圧巻のダンス。様々な世界観がミックスされたステージに、国技館は大熱狂に包まれた。今回氷川は苦手な英語曲への挑戦だったが、研鑽を重ね、圧倒的な歌唱力で大舞台を締め括った。

圧巻のステージを終えた直後、高橋海人の思いを見事に引き継ぎ表現した松田元太は「表現者の皆さんと高橋海人とパフォーマンスが出来て、楽しかったです」と語った。川島如恵留は、「本当にノーボーダーのなかで表現という絆だけで繋がれた」とコメントした。

■番組情報

日本テレビ系『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』

08/30（土）、08/31（日）

総合司会：上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

チャリティーパートナー：King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（五十音順）

チャリティーランナー：横山裕（SUPER EIGHT）

スペシャルサポーター：イモトアヤコ

■関連サイト

横山裕 「マラソン子ども支援募金」の詳細はこちら

https://www.ntv.co.jp/24h/runner2025/

『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/24h/