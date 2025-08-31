買ったはいいけれど、合わせるボトムがペンシルパンツONLYになりがちなペプラム。そんなお悩みを解消するべく、トップスの長さ別に今っぽくきまる3スタイルをご提案！ 今回は【ロングペプラム×ワイドパンツ】で今っぽくきまるコーデをご紹介♡

ピンクフリルのペプラムには【×デニム】で甘辛コーデにクールなブラックデニムでフリルブラウスの糖度ダウン

出典: 美人百花.com

ほんのり広がるセミワイドシルエットのデニムが、ボリューミーなフリルブラウスとちょうどいいバランス。

ブラウス￥18,700／リランドチュール デニムパンツ￥26,400／マーリエ ル カセット（フランドルカスタマーサービス） ピアス￥2,860／ミミサンジュウサン（サンポークリエイト） リング[人さし指]￥4,590／アビステ リング[中指]￥39,600／ミチウィルウェイ（14 SHOWROOM） バッグ￥14,900／CHARLES & KEITH パンプス￥16,500／NICAL

掲載：美人百花2025年9月号「『ペプラムトップスのボトムが全部一緒になっちゃう問題』を解決！」

撮影／遠藤優貴 スタイリング／井関かおり ヘアメイク／朝日光輝（SUNVALLEY） モデル／泉里香 文／池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部