仕事終わりのディナーデートに！ベロアドレープのトップスでリッチ感＆女っぽさを演出
夏も後半戦に差し掛かり、気づけば同じコーデの繰り返しでおしゃれも停滞気味…。そんなマンネリ時期に起爆剤として取り入れたいのがNEWフェイスなドレープトップス！いつものボトムに合わせるだけでムードある着こなしが簡単に手に入ります♡ 晩夏を盛り上げる1枚でワードローブをリフレッシュして♪ワイドパンツ×ドレープの対比で女っぽさを際立ててベロアドレープのツヤ感でワイドパンツを大人レディにおめかし♪
出典: 美人百花.com
ベロアから生まれる光沢感で、パンツスタイルを大人リッチに格上げ。トレンドカラーのブラウンとホワイトの洗練配色もこなれ感よく見せる秘訣。
ベロアカットソー￥8,800／ノエラ マリンパンツ￥14,960／Swingle（Swingle 有楽町マルイ店） ピアス￥34,980／ソコ（ズットホリック） バッグ￥2,790／神戸レタス パンプス￥33,000／銀座かねまつ（銀座かねまつ6丁目本店）
掲載：美人百花2025年9月号「晩夏のおしゃれスパイスに…『ドレープトップス』という選択肢」
撮影／渡辺謙太郎 スタイリング／井関かおり ヘアメイク／山下智子 モデル／石川恋 構成・文／長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部