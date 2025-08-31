夏も後半戦に差し掛かり、気づけば同じコーデの繰り返しでおしゃれも停滞気味…。そんなマンネリ時期に起爆剤として取り入れたいのがNEWフェイスなドレープトップス！いつものボトムに合わせるだけでムードある着こなしが簡単に手に入ります♡ 晩夏を盛り上げる1枚でワードローブをリフレッシュして♪

ワイドパンツ×ドレープの対比で女っぽさを際立ててベロアドレープのツヤ感でワイドパンツを大人レディにおめかし♪

出典: 美人百花.com

ベロアから生まれる光沢感で、パンツスタイルを大人リッチに格上げ。トレンドカラーのブラウンとホワイトの洗練配色もこなれ感よく見せる秘訣。

ベロアカットソー￥8,800／ノエラ マリンパンツ￥14,960／Swingle（Swingle 有楽町マルイ店） ピアス￥34,980／ソコ（ズットホリック） バッグ￥2,790／神戸レタス パンプス￥33,000／銀座かねまつ（銀座かねまつ6丁目本店）

掲載：美人百花2025年9月号「晩夏のおしゃれスパイスに…『ドレープトップス』という選択肢」

撮影／渡辺謙太郎 スタイリング／井関かおり ヘアメイク／山下智子 モデル／石川恋 構成・文／長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部