気になるお腹＆腰回りをカバーできる【ペプラムトップス】♡大人色のショートパンツでコーデを引き締めて
買ったはいいけれど、合わせるボトムがペンシルパンツONLYになりがちなペプラム。そんなお悩みを解消するべく、トップスの長さ別に今っぽくきまる3スタイルをご提案！ 今回は【ロングペプラム×ショートパンツ】で大人っぽく仕上がるコーデをご紹介♡ペプラム×ベーシックカラーのショーパンで大人可愛くピュアなパフスリブラウスをブラウンで大人っぽく引き締め
出典: 美人百花.com
全体的にシンプルなデザイン＆カラーでまとめながら、ピンクバッグで甘さをプラスするのが正解。
ブラウス￥5,990／アンリエットミュゼ（ストライプ クラブ カスタマーサポート） ショートパンツ￥16,940／FRAY I.D バッグ￥7,700／オリエンタルトラフィック（ダブルエー） パンプス￥14,850／Noëlaブラウスの軽やかさはそのままに黒ショーパンで大人の落ち着きを
出典: 美人百花.com
黒ショーパンでシアーカットソーを大人顔に。ラメ糸が織り込まれたパンツで地味見えも回避。
カットソー￥15,400／マイストラーダ ショートパンツ￥10,890／WILLSELECTION（WILLSELECTION ルミネエスト新宿店） バッグ￥14,300／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店） パンプス￥25,300／OHGA
掲載：美人百花2025年9月号「『ペプラムトップスのボトムが全部一緒になっちゃう問題』を解決！」
撮影／志田裕也 スタイリング／井関かおり 文／池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部