気温的にはまだまだ涼しい服を手放せないけど、秋っぽさも取り入れたいのが今時期の悩ましさ。それならば、手始めに小物から季節のスイッチを。今すぐマネできる、夏の定番フェミニン服でのコーデサンプルをお見せします♪

小物合わせで夏服を少しずつ秋ver.にチェンジ♪夏色のワントーンをこっくりカラー小物で味変

出典: 美人百花.com

夏らしいさわやか配色のデニムコーデを、ブラウン系のレザー小物合わせでしっとり秋のムードに寄せて。

バッグ￥19,250／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店） 靴￥19,800／WASHINGTON（銀座ワシントン銀座本店） ブラウス￥12,760／JILL by JILLSTUART パンツ￥17,600／Healthy DENIM／INED（フランドルカスタマーサービス）

さわやか白ワンピにベロア小物でメリハリづけ

出典: 美人百花.com

服と小物の異素材ギャップを強調すると、コーデの洗練度がアップ♡ バッグとシューズに加えてヘアアクセでもベロアを追加し、涼やかな白ワンピを秋風情に着こなして。

バッグ（チャーム付き）￥9,900／アンタイトル 靴￥44,000／プリティ・バレリーナ（F.E.N.） シュシュ￥5,940／CELFORD ワンピース￥23,100／FRAY I.D

掲載：美人百花2025年9月号「『小物』から始める秋コーデ」

撮影／志田裕也 スタイリング／入江未悠 文／高坂知里 再構成/美人百花.com編集部