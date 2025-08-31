女性らしいシルエットで彼モテ♡いつものTシャツを「ドレープ」に替えていい女度アップ
夏も後半戦に差し掛かり、気づけば同じコーデの繰り返しでおしゃれも停滞気味…。そんなマンネリ時期に起爆剤として取り入れたいのがNEWフェイスなドレープトップス！いつものボトムに合わせるだけでムードある着こなしが簡単に手に入ります♡ 晩夏を盛り上げる1枚でワードローブをリフレッシュして♪休日＆デートにぴったりの大人っぽドレープコーデデコルテ美人を引き立てるアシメドレープがセンシュアル
出典: 美人百花.com
さりげないデコルテ見せが色香抜群。光沢スカートで女っぽさを増幅させて、晩夏の夜に映えるデートスタイルを演出。
カットソー［9月発売予定］￥7,150／RESEXXY ドット柄スカート￥20,900／ストラ バッグ￥7,590／カシュカシュ（アンビリオン） パンプス￥17,600／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）ラフなTシャツもドレープの効果でビジュ爆発♡
出典: 美人百花.com
まだまだ出番の多いTシャツをドレープトップスにするだけで、女っぽさが倍増！ タイトスカートで大人なシルエットの強化も忘れずに。
カットソー￥1,099／GRL ドット柄スカート￥12,100／ココ ディール バッグ￥8,800／カカトゥ（アンビリオン） パンプス￥24,200／ダニエラアンドジェマ
掲載：美人百花2025年9月号「晩夏のおしゃれスパイスに…『ドレープトップス』という選択肢」
撮影／志田裕也 スタイリング／井関かおり 文／長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部